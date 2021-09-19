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"جزائية الرياض" تحكم بسجن محامي أساء لعضوة شورى

منذ 48 دقيقة
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"جزائية الرياض" تحكم بسجن محامي أساء لعضوة شورى

الرياض (صدى):
قررت المحكمة الجزائية بالرياض، معاقبة محامي أساء لعضوة بمجلس الشورى من خلال نشر تغريدات مسيئة لها.

وتضمن الحكم سجن المحامي لمدة 15 يوما كحق خاص، فيما تم سجنه 30 يوما كحق عام مع فرض غرامة مالية وإغلاق حسابه الخاص في منصة تويتر، بحسب الوطن.

وفي هذا السياق أوضح المستشار القانوني أحمد البلوي، أن العقوبة التي تصدر على المحامين تختلف بنوع القضية، فإن كانت مخلة بالشرف والأمانة تشطب تراخيصه، وإما إن كانت جنائية كإساءات فإنه بإمكان المدعي العام إحالته إلى لجنة التأديب التابعة للجنة المحامين، وتصدر عليه عقوبة تبعية كإنذار.

الرياض
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
محامي
جزائية الرياض

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53414
منذ 28 دقيقة
يقال في الماضي احفظ لسانك واما اليوم احفظ قلمك فلا تكتب ما قد يكون سبب في معاقبتك

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
احسن شي على المعده الفاضيه الماء
متقاعد على قيد الحياة
توك تدري من زمان وهوكذا والله واعلم انه يبغى فريق ثاني مغرينه بمبلغ سري ويترك النصر لكن الادارة مافهمت الى الى الآن هذا مستهتر
ابو عمار
الموضوع مجرد خطبه ولا فيه داعي اعتقال ولي امر العريس
تركي الرياض
الهلام هذي عادته يدفونه الحكام حتى بطولاته صفر بدون التحكيم لا جديد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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