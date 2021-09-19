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القبض على آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن "جلبوع"

منذ 30 دقيقة
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القبض على آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن "جلبوع"

القدس المحتلة (صدى):
أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، اعتقال أسيرين آخرين كانا قد فرا من سجن جلبوع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن المطاردة انتهت بنجاح في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة الليلة في مدينة جنين ، وتم اعتقال السجينين الهاربين الأخيرين من أصل 6.

وكان 6 فلسطينيين تمكنوا من الهروب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، من خلال حفر نفق، الأسبوع الماضي، فيما تمكنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إعادة اعتقالهم خلال الأيام الماضية

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فلسطين
اسرائيل
الاحتلال
سجن جلبوع

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134482
منذ 18 دقيقة
الله يعين الفلسطينيين ويرفع عنهم رجس اليهود الظالمين .. آمين ..

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين الفلسطينيين ويرفع عنهم رجس اليهود الظالمين .. آمين ..
ابومحمد
وادي قنونا جميل جداً ويكثرفي أشجار النخيل والمياة ماشاء الله وخاصة في الشتاء والربيع ونتمنى يكون في خدمات وحدائق
أحمد الحسيني
لا جديد الحكم المحلي للهلال
عبدالعزيز محمد عبدالله
من عرفت الكوره والكل يشتكي من الهلال ما أعلم الكل غلطان والا الهلال

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