القبض على آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن "جلبوع"

القدس المحتلة (صدى):
أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، اعتقال أسيرين آخرين كانا قد فرا من سجن جلبوع.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن المطاردة انتهت بنجاح في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة الليلة في مدينة جنين ، وتم اعتقال السجينين الهاربين الأخيرين من أصل 6.
وكان 6 فلسطينيين تمكنوا من الهروب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، من خلال حفر نفق، الأسبوع الماضي، فيما تمكنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إعادة اعتقالهم خلال الأيام الماضية
اقرأ أيضا