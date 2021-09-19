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عيد التقيل : حمدالله لاعب غريب وأعتقد أنه استهتر بركلة الجزاء
منذ 9 ساعات
1275
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 499
منذ 20 دقيقة
حمد الله يجب استبعاده والا النكبات جايه اكثر مثل العام السابق
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أحدث التعليقات
kkkk
قلنا لكم الفقر ماوراه الا الققر
4everx2
يارب لاتجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ،،، هاؤلاء البشر تهمهم ملذات الدنيا الفانية ولا يكترثون للموت وما يأتي بعد الموت .
7UP
يالبى ماتخبى
kkkk
حمد الله يجب استبعاده والا النكبات جايه اكثر مثل العام السابق
7UP
ولا انها سواقة حرمه
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