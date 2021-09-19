تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
محمد العنزي : حمدالله سيء ويزاحم زملاءه على الكرة و يستهتر في ضربات الجزاء
منذ 7 ساعات
1830
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
متقاعد على قيد الحياة
عدد التعليقات : 38
منذ ساعة
توك تدري من زمان وهوكذا والله واعلم انه يبغى فريق ثاني مغرينه بمبلغ سري ويترك النصر لكن الادارة مافهمت الى الى الآن هذا مستهتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
يوسف العسيس
لاتكح في وجوه الناس تسلم أذاهم
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههه شاف الموت بعيونه
خالد ولد اللسيب
كل شي يدخل خشمه فيه مسكين بس ودي اعرف دكتو عي ايش
ابو عمار
فيه شبهه صعير الله يرحمه
أخر الأخبار
صورة لـ "الإذاعة المدرسية" في إحدى المدارس
منذ 6 دقائق
81
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ 15 دقيقة
1136
والدان يقتلان ابنهما بعد وصلة تعذيب
منذ 17 دقيقة
238
فؤاد أنور: حمدالله يتعالى على النصر والجماعة ساكتين له
منذ 20 دقيقة
1312
رجل يعذب زوجته ويدخلها مصحة نفسية
منذ 33 دقيقة
337
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 42 دقيقة
1168
أسعار الذهب اليوم الأحد
منذ 50 دقيقة
1260
داعية مصري: لا دليل شرعي على أن من ماتت ولم تتزوج في الدنيا "شهيدة"
منذ ساعة
348
اقتصادي يكشف مزايا برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد
منذ ساعة
1303
وظائف شاغرة بشركة أمازون براتب 5 آلاف ريال
منذ ساعة
1517