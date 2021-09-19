محمد صلاح يلفت الأنظار بعضلة غريبة في جسده

نواف السالم (صدى):
سلط جماهير ليفربول الضوء على عضلة غريبة ظهرت بجسد اللاعب المصري محمد صلاح، بعدما خلع قميصه خلال لقاء نادي كريستال بالاس.
وكان محمد صلاح سجل الهدف الثاني في المباراة، ليتقدم فريقه بهدفين مقابل لا شيء، ليخلع قميصه للاحتفال، وكانت المفاجأة في ظهور عضلة غريبة على جانبي جسده.
أثارت تلك العضلة تساؤلات عديدة حول سرها، ليوضح بعض المختصين أن تلك العضلة تسمى "المجنص"، وتظهر بهذه الشكل نتيجة الاهتمام بتمارين الظهر.
وأشار مدرب لياقة بدنية إلى أن تلك العضلة تؤدي لزيادة سرعة محمد صلاح أكثر، لأن ظهورها مرتبط بعدم وجود دهون بالجسم.