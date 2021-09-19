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محمد صلاح يلفت الأنظار بعضلة غريبة في جسده

منذ ساعة
1573
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محمد صلاح يلفت الأنظار بعضلة غريبة في جسده

نواف السالم (صدى):
سلط جماهير ليفربول الضوء على عضلة غريبة ظهرت بجسد اللاعب المصري محمد صلاح، بعدما خلع قميصه خلال لقاء نادي كريستال بالاس.

وكان محمد صلاح سجل الهدف الثاني في المباراة، ليتقدم فريقه بهدفين مقابل لا شيء، ليخلع قميصه للاحتفال، وكانت المفاجأة في ظهور عضلة غريبة على جانبي جسده.

أثارت تلك العضلة تساؤلات عديدة حول سرها، ليوضح بعض المختصين أن تلك العضلة تسمى "المجنص"، وتظهر بهذه الشكل نتيجة الاهتمام بتمارين الظهر.

وأشار مدرب لياقة بدنية إلى أن تلك العضلة تؤدي لزيادة سرعة محمد صلاح أكثر، لأن ظهورها مرتبط بعدم وجود دهون بالجسم.

مصر
كرة القدم
الدوري الانجليزي
ليفربول
محمد صلاح

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1835
منذ 11 دقيقة
سبحان الله

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين الفلسطينيين ويرفع عنهم رجس اليهود الظالمين .. آمين ..
ابومحمد
وادي قنونا جميل جداً ويكثرفي أشجار النخيل والمياة ماشاء الله وخاصة في الشتاء والربيع ونتمنى يكون في خدمات وحدائق
أحمد الحسيني
لا جديد الحكم المحلي للهلال
عبدالعزيز محمد عبدالله
من عرفت الكوره والكل يشتكي من الهلال ما أعلم الكل غلطان والا الهلال

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