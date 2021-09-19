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تركي الحمد يثير الجدل: اليوم الوطني "عيد" وحان وقت تسمية الأشياء بأسمائها

منذ 7 ساعات
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تركي الحمد يثير الجدل: اليوم الوطني "عيد" وحان وقت تسمية الأشياء بأسمائها

عادل الحربي (صدى):
رأى الكاتب تركي الحمد، أن اليوم الوطني السعودي هو "عيد"، مستنكرًا تجنب استخدام مصطلح "عيد" على المناسبات المتكررة.

وقال الحمد: "لا أدري إلى متى هذه الحساسية المفرطة، فنسمي أشياء بغير أسمائها، مع أننا في النهاية لا نخدع إلا أنفسنا ونحن مدركون".

وتابع: "من ذلك، تسميتنا لعيدنا الوطني باليوم الوطني، تجنبا لاستخدام كلمة "عيد"، فالعيد هو ما عاد وتكرر من المناسبات، سواء كانت تلك المناسبات دينية أو وطنية أو قومية أو غير ذلك".

وأضاف: "يوم 23 سبتمبر، هو عيد بكل المعاني، نبتهج فيه بتأسيس وطن موحد، نستلهم الذكرى،ونتأمل الواقع، ونصبو إلى المستقبل".

واستكمل: "من يصفون الوطن بأنه "وثن"،ولا يعترفون بمفهوم الوطن أساسا،هم من نراعيهم، ولا أدري لماذا وهم لا يشاركوننا أفراح الوطن، نعم، يوم الوطن هو عيد، وحان وقت تسمية الأشياء بأسمائها".

واتفق نشطاء مع رأي الحمد، فيما انتقده آخرون، مؤكدين له أنه لا يوجد في الإسلام سوى عيدي "الفطر والأضحي".

المملكة
اليوم الوطني
تركي الحمد
المناسبات الدينية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134486
منذ 6 ساعات
نسأل الله العفو والعافيه ولا يبتلينا بما انت فيه .. آمين ..
فلبينية وطنية تحب السعودية أكثر من السعوديين
فلبينية وطنية تحب السعودية أكثر من السعوديين عدد التعليقات : 1
منذ 4 ساعات
مخالف
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53426
منذ 3 ساعات
تعددت الاسماء والهدف واحد . تسمية اليوم الوطني بالعيد الوطمي ليست محرمه ولا فيها ما يخل بالدين الاسلامي ومن يرى ان التسميه حرام فلياتي بالدليل واما وجهة نظره ليست ملزمه للامه عامة
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8517
منذ ساعة
اللهم طهر مجتمعنا من هالاشكال
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2764
منذ ساعة
العتب مو عليه والا هو ماعنده عقل العتب على اللي تاركينه يسرح و يمرح بالكتابه بدون عقاب
بالدين ياجاهل عيد المسلمين عيدين عيد الفطر و عيد الأضحى

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أحدث التعليقات

kkkk
قلنا لكم الفقر ماوراه الا الققر
4everx2
يارب لاتجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ،،، هاؤلاء البشر تهمهم ملذات الدنيا الفانية ولا يكترثون للموت وما يأتي بعد الموت .
7UP
يالبى ماتخبى
kkkk
حمد الله يجب استبعاده والا النكبات جايه اكثر مثل العام السابق
7UP
ولا انها سواقة حرمه

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