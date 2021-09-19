نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. شاب يمني ينقذ طفلة من الغرق داخل خزان بحائل

منذ 14 ساعة
15101
2
فيديو.. شاب يمني ينقذ طفلة من الغرق داخل خزان بحائل

حائل (صدى):
تمكن شاب يمني يدعى "هيثم" من إنقاذ طفلة سقطت داخل خزان مياه منزلها، في حائل، وذلك بعدما استنجدتب به والدة الطفلة.

وأوضح الشاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يا هلا"، إنه يوم الواقعة كان جالسا بمنزله، قائلا: "كنا جالسين في البيت والبيبان مفتوحة سمعنا أم الطفلة تستنجد "بنتي غارقة" روحنا نسألها فين بنتك قالت في الخزان".

وأضاف: "نزلت داخل الخزان وطلعت الطفلة"، مشيرا إلى أنها كانت لا تتنفس، وبعد القيام ببعض الإسعفات الأولية عاد إليها التنفس، ثم تم نقلها للمستشفى.

وتابع: "بعد ما أخرجتها من الخزان كانت شبه ميته، ما كانت تتنفس، سوينا لها الإسعافات الأولية وأخذها كفيلي ويركض بها لما رجعت المياه من بطنها، وردلها النفس".

غرق
حائل‎
خزان مياه
اسعافات اولية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134484
منذ 14 ساعة
جزاه الله خير هو وكفيله .. والحمد لله على سلامتهاا ..
ابوعبدالله الحمود
ابوعبدالله الحمود عدد التعليقات : 135
منذ 47 دقيقة
جزاه الله خير وبيض الله وجهه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تعظيم سلام
د محمد ماجد بخش
قليلين الحياء 🙂🙃🙂
محمد
وليش التعقيد الله لايوفقكم
سردار
وع يصور القرف
كان زمان
اللهم لك الحمد ...

أخر الأخبار

بالفيديو.. مختص: المشاهير من أهم مسببات حالات الطلاق
بالفيديو.. مختص: المشاهير من أهم مسببات حالات الطلاق
منذ 11 دقيقة 1328
«الصحة»: تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 16 دقيقة 1397
بالفيديو.. استعدادات طائرات شركات الطيران في سماء جدة قبل انطلاق العروض الجوية
بالفيديو.. استعدادات طائرات شركات الطيران في سماء جدة قبل انطلاق العروض الجوية
منذ 21 دقيقة 1370
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
منذ 26 دقيقة 1436
الشرطة الإندونيسية تعلن مقتل زعيم جماعة إرهابية
الشرطة الإندونيسية تعلن مقتل زعيم جماعة إرهابية
منذ ساعة 1594
الغذاء والدواء تكشف عن شروط واجب توفرها في "بطاقة تعريف منتجات التجميل"
الغذاء والدواء تكشف عن شروط واجب توفرها في "بطاقة تعريف منتجات التجميل"
منذ ساعة 1613
علامات تشير إلى معاناة الطفل من نقص التغذية
علامات تشير إلى معاناة الطفل من نقص التغذية
منذ ساعة 1604
هيئة الزكاة تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية
هيئة الزكاة تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية
منذ ساعة 1613
إقامة بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب في جدة
إقامة بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب في جدة
منذ ساعة 1663
ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بمليون ريال
ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بمليون ريال
منذ ساعة 1922