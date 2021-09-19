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فيديو..قصة زوجين سعوديين يعشقان حياة الرحالة على الدراجات النارية

منذ 11 ساعة
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فيديو..قصة زوجين سعوديين يعشقان حياة الرحالة على الدراجات النارية

عادل الحربي (صدى):
روى المواطنان رشا وعبدالعزيز، قصة حبهما لحياة الرحالة على الدراجات النارية، وعيش المغامرات ومواجهة المخاطر.

وأوضحت الزوجة "رشا" خلال برنامج "سيدتي" أنهما في 2016 كانت لديهما هواية الدراجات الهوائية بقطع مسافات من 20 لـ 35 كم.

وقالت: "اقترحت أن نقطع مسافات أكبر فطرحت الفكرة واقنعته باقتناء دراجة نارية وبدأنا رحلتنا لمسافات خارج الرياض، وبالتدريب بدأنا نبعد لمسافات أطول"، مؤكدة أنهالا تعاني من مشكلة الخوف وعدم الأمان، وأغلب رحلاتهما فجرية في النهار.

وأوضح الزوجان أنه واجهتهما صعوبات كثيرة خلال مغامراتهما خاصة مع الأمطار والغبار في طريق المنطقة الشرقية.

وأشارا إلى أنهما واجها أمطار غزيرة قد تسبب تماس بسبب الدراجات النارية فاضطرا للتوقف، وتفكيك اجزاء من الدراجة لضمان سلامتهما.

ووجهت رشا رسالة لقائدي السيارات الذين يستهترون بحياتهم وحياة الآخرين، قائلة: "غيروا مفاهيمكم في السواقة لأن قائد البايك اكثر عرضة للحوادث".

مغامرات
دراجة نارية
دراجة هوائية
رحالة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134486
منذ 11 ساعة
كل بعقله راضي ,,

.. وفقكما الله ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53426
منذ 5 ساعات
اوكي
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 175
منذ 14 دقيقة
شيء طيب
لكن ما كان يجب الترزز

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أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
انا فقرااااوي سبيكة هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
عبدالله
شيء طيب لكن ما كان يجب الترزز
7UP
شلاندخه اخ
عبدالله
يمكن سائق الجمس صدمه او حده كثير من السائقين ما مسكوا مقود السيارة إلا عندنا ولكن هذا لا يسوغ للرجل فعل هذا
7UP
ياويح ياويح على حله ياهوه

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