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النصر يتجه لإلغاء عقد مينيزيس وإسناد مهمة التدريب للكرواتي إيفو

منذ 12 ساعة
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النصر يتجه لإلغاء عقد مينيزيس وإسناد مهمة التدريب للكرواتي إيفو

طلال الغامدي (صدى):
تتجه إدارة نادي النصر، لإلغاء عقد المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، وإسناد المهمة مؤقتاً للمدرب الكرواتي إيفو مدرب شباب النصر، وفق الزميلة "الجزيرة".

وكان الاتحاد فوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن اللاعب عبدالرحمن العبود سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 11، بينما أحرز هدف التعادل للنصر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 37، وتقدم بالهدف الثاني للاتحاد اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة 64، ثم أضاف الهدف الثالث للاتحاد اللاعب برونو هنريك كورسيني في الدقيقة 89.

 

نادي النصر
شباب النصر
إيفو
مانو مينيزيس

التعليقات

ع، س، ع
ع، س، ع عدد التعليقات : 2636
منذ 10 ساعات
والله لو يدرب النصر انشيلوتي والا قوارديلا أو مورينهو،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر ابو خرقة
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 58
منذ 8 ساعات
تاخرت الاقاله كثير
أبو فراس
أبو فراس عدد التعليقات : 3
منذ ساعتين
ما عليكم من الطواقي اقيلوا المدرب تحصدون البطولات

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أحدث التعليقات

ابو يزيد
يا kkkk العالمي الحقيقي هو النصر لانه اول فريق لعب هناك واللي اما عالميك مشريه له اوقالها الشيخ بس انتم متعصبين,,
عبدالعزيز
حسبي الله ونعم الوكيل بس الأفضل القرآن الكريم 🤐
فهد العتيبي
ويجب إعادة المواد الدينيه والقرأن وبصورة مكثفة ولجميع المراحل
kkkk
مبرووووك لزعيم العالمي
السامرالحربي
ايجار هذه الفئة ما يشترون إن ما جات هدية ما تشتري ايجار وتصوير وبس ..

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