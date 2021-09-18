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الصبان عن إنجليزي يتقاضى في المملكة 5 أضعاف راتبه بلندن: "أين السعودي"

منذ يوم
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الصبان عن إنجليزي يتقاضى في المملكة 5 أضعاف راتبه بلندن: "أين السعودي"

عادل الحربي (صدى):
روى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو المجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور محمد الصبان موقفًا مع خبير اقتصادي إنجليزي، قابله في لندن.

وقال الصبان: "‏قابلت هنا في لندن وفي مكان عام، حيث أزورها هذه الأيام، خبير إنجليزي، عرفت منه أنه يعمل في السعودية".

وتابع: "قلت له ما الذي شجعه للعمل في المملكة، فحرك أصابعه بأنها الفلوس"،مضيفا: "هو خبير اقتصادي كان يعمل في شركة في لندن بأربعة آلاف جنيه إسترليني، والآن يتقاضى خمسة أضعاف هذا الراتب".

وتساءل الصبان: "أين السعودي؟"، مضيفا: "الأكثر إيلاما، جهات حكومية تُشغل أجانب بحجة المعرفة، وتدريجيا يُملون علينا أجندتهم، وللأسف نعتقد أنها في صالحنا، نتيجة لوسائل الاقناع لديهم".

وأضاف: "لدينا كفاءات سعودية رائعة في مختلف مناطق المملكة، لايزالوا غير مستغلين بالصورة المطلوبة، وبعضهم أصابه الاحباط نتيجة للتجاهل واستقدام الأجانب".

التوطين
اقتصاد
المجلس الاقتصادي
محمد الصبان
استقدام الاجانب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134486
منذ يوم
هذا اللي كنت تصيح منه من طول السنين يا استاذ الصبان ، ولا احد سمع لنا صوت ..

قالوا في المثل // هذا بلا ابوك يا عقاب ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53426
منذ يوم
هههههههههههههههههه لان عندنا عقدة الخواجه . والخواجات يقدمون خدمات جليله لاصحاب الشركات لذا يفضلونهم على ابن الوطن
أبومحمد
أبومحمد عدد التعليقات : 27
منذ يوم
هذا بلاء الشعب بلاء مرعب
وانظر كم شركة هكذا كلهم اجانب
ولا قيمة للوطن والمواطن
وقص ايدي هكذا تجار حتى يتعض المستقبل من الماضي المشؤوم
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14325
منذ 21 ساعة
والشئ المحزن، هوحينما يكون أصل هذا البريطاني عربي مجنس، إما فلسطيني أو لبناني أو أردني، ويا سارية خبريني..
محترف
محترف عدد التعليقات : 3
منذ 8 ساعات
المصيبة والكوارث. في حركات يعلبونها الأجانب
وحققوا ثروات
من قديم الزمان

وأنا خبير بالقطاع الخايس

فلسطيزي. سوري للبناني أردني ومصري وهنود باكستانية وبنجلادش

الخطة الاستراتيجية جنسيات أوروبية وامريكية. وكندية وأستراليا.
طبعآ الوظائف هناك صعبة وبطالة
وعنصرية وووووو.
مجرد مايستلمون الجنسية

القبلة والهدف المملكة العربية السعودية أكبر سوق استقدام بالعالم
والله ورب الكعبة كانوا يستلمون قبل الجنسية 2000ريال
وبعد الجنسية مائة ألف ريال ولا يقل عن ستين ألف ريال وطالع

والله شفتهم بعيني شياب وعجائز فلسطيزي جالس 40 سنة ويحمل الجنسية الكندية ونائم بالمكتب ويأخذ فوق المائة ألف والله ورب الكعبة


عاطلين بوظائف رواتب ضخمة دون عمل وأمان وظيفي
ويورث أبنائهم وظائف وأمان وظيفي.

وسعوديين فصلوهم من كل الأقسام وانا منهم ووظائف مسعودة. وشياب والله فوق 60 ودونها ونحن شباب عندهم

بدعم وتمكين وزارة العمل بالقوانين الجديدة.
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2764
منذ ساعة
وتساءل الصبان: "أين السعودي؟
للأسف ماله مكان في دولته ولارقيب ولا حسيب
هي جت عالأنجليزي مو كل الأجانب مغتنين ومرحب بهم هنا والسعودي حارس أمن ويطفشونه بعد

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أحدث التعليقات

kkkk
قلنا لكم الفقر ماوراه الا الققر
4everx2
يارب لاتجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ،،، هاؤلاء البشر تهمهم ملذات الدنيا الفانية ولا يكترثون للموت وما يأتي بعد الموت .
7UP
يالبى ماتخبى
kkkk
حمد الله يجب استبعاده والا النكبات جايه اكثر مثل العام السابق
7UP
ولا انها سواقة حرمه

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