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فيديو.. شاب يمني ينقذ طفلة من الغرق داخل خزان بحائل

منذ 27 دقيقة
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فيديو.. شاب يمني ينقذ طفلة من الغرق داخل خزان بحائل

حائل (صدى):
تمكن شاب يمني يدعى "هيثم" من إنقاذ طفلة سقطت داخل خزان مياه منزلها، في حائل، وذلك بعدما استنجدتب به والدة الطفلة.

وأوضح الشاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يا هلا"، إنه يوم الواقعة كان جالسا بمنزله، قائلا: "كنا جالسين في البيت والبيبان مفتوحة سمعنا أم الطفلة تستنجد "بنتي غارقة" روحنا نسألها فين بنتك قالت في الخزان".

وأضاف: "نزلت داخل الخزان وطلعت الطفلة"، مشيرا إلى أنها كانت لا تتنفس، وبعد القيام ببعض الإسعفات الأولية عاد إليها التنفس، ثم تم نقلها للمستشفى.

وتابع: "بعد ما أخرجتها من الخزان كانت شبه ميته، ما كانت تتنفس، سوينا لها الإسعافات الأولية وأخذها كفيلي ويركض بها لما رجعت المياه من بطنها، وردلها النفس".

غرق
حائل‎
خزان مياه
اسعافات اولية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134478
منذ 18 دقيقة
جزاه الله خير هو وكفيله .. والحمد لله على سلامتهاا ..

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أحدث التعليقات

فهد
الرحمه رحمكم حمدالله
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير هو وكفيله .. والحمد لله على سلامتهاا ..
الراااااقي
رحمه الله واسكنه فسيح حناته،،
ابو محمد 😎 ✍️
كل بعقله راضي ,, .. وفقكما الله ..
الرااااقي..
عقبال مانسجل صفر قريبآ بأذن الله، وتعود حياتنا طبيعيه،،

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