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فيديو..قصة زوجين سعوديين يعشقان حياة الرحالة على الدراجات النارية

منذ ساعة
1832
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فيديو..قصة زوجين سعوديين يعشقان حياة الرحالة على الدراجات النارية

عادل الحربي (صدى):
روى المواطنان رشا وعبدالعزيز، قصة حبهما لحياة الرحالة على الدراجات النارية، وعيش المغامرات ومواجهة المخاطر.

وأوضحت الزوجة "رشا" خلال برنامج "سيدتي" أنهما في 2016 كانت لديهما هواية الدراجات الهوائية بقطع مسافات من 20 لـ 35 كم.

وقالت: "اقترحت أن نقطع مسافات أكبر فطرحت الفكرة واقنعته باقتناء دراجة نارية وبدأنا رحلتنا لمسافات خارج الرياض، وبالتدريب بدأنا نبعد لمسافات أطول"، مؤكدة أنهالا تعاني من مشكلة الخوف وعدم الأمان، وأغلب رحلاتهما فجرية في النهار.

وأوضح الزوجان أنه واجهتهما صعوبات كثيرة خلال مغامراتهما خاصة مع الأمطار والغبار في طريق المنطقة الشرقية.

وأشارا إلى أنهما واجها أمطار غزيرة قد تسبب تماس بسبب الدراجات النارية فاضطرا للتوقف، وتفكيك اجزاء من الدراجة لضمان سلامتهما.

ووجهت رشا رسالة لقائدي السيارات الذين يستهترون بحياتهم وحياة الآخرين، قائلة: "غيروا مفاهيمكم في السواقة لأن قائد البايك اكثر عرضة للحوادث".

مغامرات
دراجة نارية
دراجة هوائية
رحالة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134478
منذ 23 دقيقة
كل بعقله راضي ,,

.. وفقكما الله ..

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أحدث التعليقات

فهد
الرحمه رحمكم حمدالله
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير هو وكفيله .. والحمد لله على سلامتهاا ..
الراااااقي
رحمه الله واسكنه فسيح حناته،،
ابو محمد 😎 ✍️
كل بعقله راضي ,, .. وفقكما الله ..
الرااااقي..
عقبال مانسجل صفر قريبآ بأذن الله، وتعود حياتنا طبيعيه،،

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