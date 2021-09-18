بعد فسخ عقد باولينيو..النفيعي: لن يبقى أي لاعب لا يستحق ارتداء شعار الأهلي

نواف السالم (صدى):
أكد رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي، أنه لن يبقى في الفريق أي لاعب لا يستحق أن يرتدي شعاره محلي أو أجنبي.
وقال النفيعي: "اللاعب المحترف اللي يقول لناديه ما أبي أكمل -بدون سبب منطقي- وتحاول معه ادارة النادي كثيراً بدون فائدة، وتلمس عدم رغبة اللاعب في الإستمرار من خلال آداءه داخل الملعب وهي تعلم أنه يستطيع أن يُعطي أكثر فخزينة النادي أولى من راتب عالي بدون فائدة".
وتابع: "أستغرب ردة الفعل الرافضة لإنهاء التعاقد، هل مطلوب من النادي ان يدفع راتب شهري يزيد عن مليون ريال للاعب لا يريد أن يلعب سواءاً كان صادق في عذره او لديه أسباب اخرى".
وأضاف النفيعي : "لن يبقى في الأهلي أي لاعب لا يستحق أن يرتدي شعاره محلي أو أجنبي والأيام كفيلة بإثبات ذلك".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان فسخ تعاقد الأهلي مع المحترف البرازيلي باولينيو، بالتراضي بعد التواصل مع اللاعب.
وكانت إدارة الأهلي حاولت توفير كافة ظروف النجاح للاعب البرازيلي، ولكن ظروفه كانت أقوى، ليقرر اللاعب بنفسه فسخ العقد.
وأوضح بيان الأهلي أن باولينيو أبدى عدم قدرته على تقديم الإضافة المنتظرة منه تجاه الفريق وجمهوره، بسبب الظروف التي يمر بها وسببت تشتت ذهني له.