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شاهد.. اختراع سعودي ينهي الغش في المباني السكنية

منذ ساعتين
1994
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شاهد.. اختراع سعودي ينهي الغش في المباني السكنية

الرياض (صدى):
تمكن كلاً من الدكتور عثمان الشمراني وزميله المهندس مقداد حسن، الأكاديميان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من حصد براءة اختراع أمريكية وتطوير نظام آلي لمعرفة الغش والعيوب في المباني السكنية.

ومن جانبه، قال "الشمراني" عن فكرة الاختراع: "بدأت الفكرة منذ أن كنا في البكالوريوس كنا نقيس درجة الحرارة والرطوبة في المباني وبدأنا نفكر كيف نستطيع عمل هذا النظام بالتقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي باستخدام الروبوت والدرون"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "الاختراع عباراة عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لقياس جودة أداء المباني من خلال الروبوت والدرون ويتبادلات المعلومات ويتم رفعها لوحدة التحكم المركزي لاكتشاف العيوب".

واستكمل الحديث عن الاختراع: "الميزة أنه يقوم بقراءة المخططات للمبنى وبعد ذلك عمل المسح ويتم قياس درجة الأداء لكل فراغ ويسهل استصدار شهادة جودة لكل أنواع المباني وتسهيل عملية الانفاق والصرف على العيوب الذي ظهرت من خلال الفحوصات".

وفيما يتعلق بالتحديات، أضاف: "التحديات كثيرة والجامعة دعمتنا في براءة الاختراع ونتمنى أن نحظى بدعم المستثمرين ويكون منتج وطني يستخدم داخل المملكة بتبعية وزارة الإسكان ويتم تصديره خارج المملكة أيضًا".

المباني السكنية
اختراع سعودي
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
براءة الاختراع
جودة المباني
عيوب المباني السكنية
تقنية الذكاء الاصطناعي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134478
منذ ساعة
بارك الله فيهما والى الاماام ..

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أحدث التعليقات

فهد
الرحمه رحمكم حمدالله
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير هو وكفيله .. والحمد لله على سلامتهاا ..
الراااااقي
رحمه الله واسكنه فسيح حناته،،
ابو محمد 😎 ✍️
كل بعقله راضي ,, .. وفقكما الله ..
الرااااقي..
عقبال مانسجل صفر قريبآ بأذن الله، وتعود حياتنا طبيعيه،،

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