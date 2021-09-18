شاهد.. ركلة جزاء "حمدالله" الضائعة في مباراة النصر والاتحاد 

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، ركلة لاعب النصر جزاء عبدالرزاق حمدالله الضائعة في مباراة النصر والاتحاد.
وأثار حمدالله غضب جماهير النصر بسبب استهتاره أثناء تسديد ضربة الجزاء.
وكان الاتحاد فوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يذكر أن اللاعب عبدالرحمن العبود سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 11، بينما أحرز هدف التعادل للنصر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 37، وتقدم بالهدف الثاني للاتحاد اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة 64، ثم أضاف الهدف الثالث للاتحاد اللاعب برونو هنريك كورسيني في الدقيقة 89.