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شاهد.. ركلة جزاء "حمدالله" الضائعة في مباراة النصر والاتحاد 

منذ 45 دقيقة
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شاهد.. ركلة جزاء "حمدالله" الضائعة في مباراة النصر والاتحاد 

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، ركلة لاعب النصر جزاء عبدالرزاق حمدالله الضائعة في مباراة النصر والاتحاد.

وأثار حمدالله غضب جماهير النصر بسبب استهتاره أثناء تسديد ضربة الجزاء.

وكان الاتحاد فوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن اللاعب عبدالرحمن العبود سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 11، بينما أحرز هدف التعادل للنصر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 37، وتقدم بالهدف الثاني للاتحاد اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة 64، ثم أضاف الهدف الثالث للاتحاد اللاعب برونو هنريك كورسيني في الدقيقة 89.

 

النصر
الاتحاد
مباراة
جماهير
عبدالرزاق حمدالله
ركلة جزا

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10152
منذ 21 دقيقة
لعبها ضعيفة جدا
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 96
منذ 4 دقائق
النصر بتاريخه اكبر من حمدالله وغيره واللي جاب حمدالله يجيب اللي افضل منه
اللاعب اصابه الغرور منذ فترة وإستهتاره اليوم في تنفيذ ركلة الجزاء
اكبر دليل على ذلك الغرور والاستهتار .
أرى أن تنهي إدارة النصر عقده في اسرع وقت قبل أن يتسبب للفريق بكارثة
في مباريات تكون مفصلية .

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
النصر بتاريخه اكبر من حمدالله وغيره واللي جاب حمدالله يجيب اللي افضل منه اللاعب اصابه الغرور منذ فترة وإستهتاره اليوم في تنفيذ ركلة الجزاء...
المدفعية الاتفاقيه
لا ياجم الهلال سوى التحكيم الأجنبي وأنصح كل فرق الدوري بطلب تحكيم اجنبي في لقاء الهلال ورفض التحكيم المحلي ولا اعتبر نفسك خسران النقاط...
نجاة محمد
لعبها ضعيفة جدا
زعيم اااسيا
والله رحمهم الاتي دعس على قواطي الرياض ورمهم فالمركز الثامن
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه القرص والزيت والسمنة لنا

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