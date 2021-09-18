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المصيبيح: تسدّيد حمدالله الجزائية بهذه الطريقة لا يليق بناديه

منذ ساعتين
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المصيبيح: تسدّيد حمدالله الجزائية بهذه الطريقة لا يليق بناديه

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي أحمد المصيبيح، على فوز الاتحاد  على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أحمد المصيبيح:" أن يفوز الهلال أو الاتحاد أو الحزم فهذا طبيعي، ولكن أن يسدّد حمدالله الجزائية بهذه الطريقة فهذا لا يليق به ولا بناديه"، مضيفا:"عموماً، مبروك للفائزين وحظ أجمل للخاسرين"

يذكر أن اللاعب عبدالرحمن العبود سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 11، بينما أحرز هدف التعادل للنصر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 37، وتقدم بالهدف الثاني للاتحاد اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة 64، ثم أضاف الهدف الثالث للاتحاد اللاعب برونو هنريك كورسيني في الدقيقة 89.

 

النصر
الاتحاد
دوري المحترفين
أحمد المصيبيح
أهداف
منافسات الجولة الخامسة

التعليقات

ع، س، ع
ع، س، ع عدد التعليقات : 2636
منذ ساعة
الله يجعلهم من هذا واردى بإذن الله تعالى،،، الآسيوية صعبة قوية،،، يا فريق ابو خرقة ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم

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أحدث التعليقات

فهد
الرحمه رحمكم حمدالله
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير هو وكفيله .. والحمد لله على سلامتهاا ..
الراااااقي
رحمه الله واسكنه فسيح حناته،،
ابو محمد 😎 ✍️
كل بعقله راضي ,, .. وفقكما الله ..
الرااااقي..
عقبال مانسجل صفر قريبآ بأذن الله، وتعود حياتنا طبيعيه،،

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