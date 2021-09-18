المصيبيح: تسدّيد حمدالله الجزائية بهذه الطريقة لا يليق بناديه

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي أحمد المصيبيح، على فوز الاتحاد على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أحمد المصيبيح:" أن يفوز الهلال أو الاتحاد أو الحزم فهذا طبيعي، ولكن أن يسدّد حمدالله الجزائية بهذه الطريقة فهذا لا يليق به ولا بناديه"، مضيفا:"عموماً، مبروك للفائزين وحظ أجمل للخاسرين"
يذكر أن اللاعب عبدالرحمن العبود سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 11، بينما أحرز هدف التعادل للنصر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 37، وتقدم بالهدف الثاني للاتحاد اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة 64، ثم أضاف الهدف الثالث للاتحاد اللاعب برونو هنريك كورسيني في الدقيقة 89.