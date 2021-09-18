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العنصرية ونهايتها
منذ 5 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134473
منذ 43 دقيقة
فساقى متهوروون ..
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أحدث التعليقات
ط 🍹🍹🍹
النصر بتاريخه اكبر من حمدالله وغيره واللي جاب حمدالله يجيب اللي افضل منه اللاعب اصابه الغرور منذ فترة وإستهتاره اليوم في تنفيذ ركلة الجزاء...
المدفعية الاتفاقيه
لا ياجم الهلال سوى التحكيم الأجنبي وأنصح كل فرق الدوري بطلب تحكيم اجنبي في لقاء الهلال ورفض التحكيم المحلي ولا اعتبر نفسك خسران النقاط...
نجاة محمد
لعبها ضعيفة جدا
زعيم اااسيا
والله رحمهم الاتي دعس على قواطي الرياض ورمهم فالمركز الثامن
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه القرص والزيت والسمنة لنا
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