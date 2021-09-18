"البكيري" : أصعب ضربة جزاء غطرسة حمد الله والعميد المهيب رجع

ماجد محمد (صدى):
احتفى الإعلامي الرياضي محمد البكيري، بفوز الاتحاد على غريمه النصر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مرسول بارك في الرياض.
وعلق "البكيري" على أحداث المباراة على حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "كورنادوووو غزها غزها والقلب فزززز".
وعن اعتراض لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله، أضاف: "أصعب ضربة جزاء.. غطرسة حمدالله".
ونشر "البكيري" مقطع فيديو ليحتفي بالاتحاد مضيفًا: "عاد العميد المهيب.. وكلا يرجع مكانه والرابع قدعنة مني".
وفاز فريق الاتحاد على نظيره النصر بنتيجة (3-1) في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمن للمحترفين.