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النصر يتجه لإلغاء عقد مينيزيس وإسناد مهمة التدريب للكرواتي إيفو

منذ ساعتين
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النصر يتجه لإلغاء عقد مينيزيس وإسناد مهمة التدريب للكرواتي إيفو

طلال الغامدي (صدى):
تتجه إدارة نادي النصر، لإلغاء عقد المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، وإسناد المهمة مؤقتاً للمدرب الكرواتي إيفو مدرب شباب النصر، وفق الزميلة "الجزيرة".

وكان الاتحاد فوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن اللاعب عبدالرحمن العبود سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 11، بينما أحرز هدف التعادل للنصر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 37، وتقدم بالهدف الثاني للاتحاد اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة 64، ثم أضاف الهدف الثالث للاتحاد اللاعب برونو هنريك كورسيني في الدقيقة 89.

 

نادي النصر
شباب النصر
إيفو
مانو مينيزيس

التعليقات

ع، س، ع
ع، س، ع عدد التعليقات : 2636
منذ ساعة
والله لو يدرب النصر انشيلوتي والا قوارديلا أو مورينهو،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر ابو خرقة

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أحدث التعليقات

فهد
الرحمه رحمكم حمدالله
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير هو وكفيله .. والحمد لله على سلامتهاا ..
الراااااقي
رحمه الله واسكنه فسيح حناته،،
ابو محمد 😎 ✍️
كل بعقله راضي ,, .. وفقكما الله ..
الرااااقي..
عقبال مانسجل صفر قريبآ بأذن الله، وتعود حياتنا طبيعيه،،

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