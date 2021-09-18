النصر يتجه لإلغاء عقد مينيزيس وإسناد مهمة التدريب للكرواتي إيفو

طلال الغامدي (صدى):
تتجه إدارة نادي النصر، لإلغاء عقد المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، وإسناد المهمة مؤقتاً للمدرب الكرواتي إيفو مدرب شباب النصر، وفق الزميلة "الجزيرة".
وكان الاتحاد فوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يذكر أن اللاعب عبدالرحمن العبود سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 11، بينما أحرز هدف التعادل للنصر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 37، وتقدم بالهدف الثاني للاتحاد اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة 64، ثم أضاف الهدف الثالث للاتحاد اللاعب برونو هنريك كورسيني في الدقيقة 89.