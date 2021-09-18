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الملحم بعد فوز الاتحاد: اللي يطالب النصر بآسيا أقول له تغطى زين ولا تثقل أكل

منذ ساعة
2027
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الملحم بعد فوز الاتحاد: اللي يطالب النصر بآسيا أقول له تغطى زين ولا تثقل أكل

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، عادل الملحم، على فوز الاتحاد على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عادل الملحم:" اللي بيزعل يزعل النصر ماوراه إلا هم وغم وتعاسة، لافتا:" اللي يطالب النصر بآسيا أقول له تغطى زين ولا تثقل أكل علشان من تحلم!".

وكان اللاعب عبدالرحمن العبود سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 11، بينما أحرز هدف التعادل للنصر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 37، وتقدم بالهدف الثاني للاتحاد اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة 64، ثم أضاف الهدف الثالث للاتحاد اللاعب برونو هنريك كورسيني في الدقيقة 89.

 

النصر
الاتحاد
منافسات
عادل الملحم
الجولة الخامسة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعليقات

ع، س، ع
ع، س، ع عدد التعليقات : 2629
منذ ساعة
يا صبر الأرض على هالاشكال،، الله من السماجة،،، الحمد لله على نعمة العقل،،، نعم لا احب النصر لكن اكرة اعلامة أكثر من كرهي لة بالله شف الملحم، المريسل،، الطخيم،، يارب لك الحمد والشكر
ابونايف
ابونايف عدد التعليقات : 2394
منذ ساعة
بالعكس هذي تعطيك دافع قوي والكل يعرف خطاه قبل الآسيوية وبعدين الاتحاد لعب على المرتده فقط والعالمي ضيع كورتين حمدالله بلنتي وقدام الباب وليد عبدالله ضايع خاصه بالهدف الثاني
راي
راي عدد التعليقات : 1183
منذ ساعة
يا ع، س، ع الارض اللي صابره عليك ايضا تحمل امثالك,,,,,,
الفاتح
الفاتح عدد التعليقات : 1183
منذ ساعة
وش مدخل عصك ابشي مايخص يا ع.س.ع.والا خوف من النصر تكره لانك متصب اعمي تقبض مقابل تعصبك...........

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
النصر بتاريخه اكبر من حمدالله وغيره واللي جاب حمدالله يجيب اللي افضل منه اللاعب اصابه الغرور منذ فترة وإستهتاره اليوم في تنفيذ ركلة الجزاء...
المدفعية الاتفاقيه
لا ياجم الهلال سوى التحكيم الأجنبي وأنصح كل فرق الدوري بطلب تحكيم اجنبي في لقاء الهلال ورفض التحكيم المحلي ولا اعتبر نفسك خسران النقاط...
نجاة محمد
لعبها ضعيفة جدا
زعيم اااسيا
والله رحمهم الاتي دعس على قواطي الرياض ورمهم فالمركز الثامن
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه القرص والزيت والسمنة لنا

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