الملحم بعد فوز الاتحاد: اللي يطالب النصر بآسيا أقول له تغطى زين ولا تثقل أكل

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، عادل الملحم، على فوز الاتحاد على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال عادل الملحم:" اللي بيزعل يزعل النصر ماوراه إلا هم وغم وتعاسة، لافتا:" اللي يطالب النصر بآسيا أقول له تغطى زين ولا تثقل أكل علشان من تحلم!".
وكان اللاعب عبدالرحمن العبود سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 11، بينما أحرز هدف التعادل للنصر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 37، وتقدم بالهدف الثاني للاتحاد اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة 64، ثم أضاف الهدف الثالث للاتحاد اللاعب برونو هنريك كورسيني في الدقيقة 89.