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العرفج:الاتحاد يفوز بالمباريات والنصر بالصفقات 

منذ 9 ساعات
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العرفج:الاتحاد يفوز بالمباريات والنصر بالصفقات 

طلال الغامدي (صدى):
علق عالم المعرفة، أحمد العرفج، على فوز الاتحاد على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أحمد العرفج:"كالعادة الاتحاد يفوز بالمباريات.. والنصر يفوز بالصفقات".

وكان اللاعب عبدالرحمن العبود سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 11، بينما أحرز هدف التعادل للنصر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 37، وتقدم بالهدف الثاني للاتحاد اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة 64، ثم أضاف الهدف الثالث للاتحاد اللاعب برونو هنريك كورسيني في الدقيقة 89.

 

النصر
الاتحاد
أحمد العرفج
دوري المحترفين
منافسات
أهداف
الجولة الخامسة

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10152
منذ 9 ساعات
صدقت و مبروك فوز الاتحاد و هارد لك للنصر
ع، س، ع
ع، س، ع عدد التعليقات : 2636
منذ 9 ساعات
قديمة المقولة هذي وهي خاصة بالزعيم يفوز بالبطولات والفقر بالتعاقدات ما تستحي هذا كبرك وتسرق المقالات وبعدين عمكم الزعيم ملك اسيا شاء من شاء وأبى من أبى بطولات الاتحاد والفقر والاهلي مجتمعة لم تعادل بطولاتة مفهوم يا باشا
خالد ولد اللسيب
خالد ولد اللسيب عدد التعليقات : 708
منذ 14 دقيقة
كل شي يدخل خشمه فيه مسكين بس ودي اعرف دكتو عي ايش

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أحدث التعليقات

يوسف العسيس
لاتكح في وجوه الناس تسلم أذاهم
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههه شاف الموت بعيونه
خالد ولد اللسيب
كل شي يدخل خشمه فيه مسكين بس ودي اعرف دكتو عي ايش
ابو عمار
فيه شبهه صعير الله يرحمه

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