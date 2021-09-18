العرفج:الاتحاد يفوز بالمباريات والنصر بالصفقات 

طلال الغامدي (صدى):
علق عالم المعرفة، أحمد العرفج، على فوز الاتحاد على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أحمد العرفج:"كالعادة الاتحاد يفوز بالمباريات.. والنصر يفوز بالصفقات".
وكان اللاعب عبدالرحمن العبود سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 11، بينما أحرز هدف التعادل للنصر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 37، وتقدم بالهدف الثاني للاتحاد اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة 64، ثم أضاف الهدف الثالث للاتحاد اللاعب برونو هنريك كورسيني في الدقيقة 89.