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"قانوني": السجن وغرامة 500 ألف ريال لمن يستغل اليوم الوطني لتحقيق مكاسب مادية

منذ 33 دقيقة
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"قانوني": السجن وغرامة 500 ألف ريال لمن يستغل اليوم الوطني لتحقيق مكاسب مادية

الرياض (صدى):
تحدث المحامي أحمد المحيميد، عن وجود بعض الممارسات غير الأخلاقية التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرب اليوم الوطني.

وأوضح "المحيميد" أن الحماس له دور كبير في دفع الشباب لمثل هذه الممارسات المخالفة خلال اليوم الوطني، مضيفًا: "يعود ذلك لجهلهم بالأنظمة والتعليمات ورغبتهم في تحقيق الربح المادي أيضًا"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وتابع: "هذه الممارسات يفرض عليها العقوبة خاصة لمن يستغل الرقم 91 الخاص باليوم الوطني لأنها تصرفات مسيئة للشخص وللوطن لأنه استغلال للأشخاص من أجل المكاسب المادية".

وأكد "القانوني" أن هذه الممارسات يعاقب عليها القانون بغرامة مالية 500 ألف والسجن كعقوبات لبعض السلوكيات التي تسيء للمجتمع وعاداته في مثل هذه المناسبة الوطنية.

وعن المخالفات التي يرتكبها البعض خلال اليوم الوطني، قال: "تنوعت المخالفات مثل التعاملات الإلكترونية والإعلانات التجارية المضللة وإهانة العلم السعودي ومخالفة الذوق العام ويقع عليها غرامات مالية وكذلك مخالفات الجرائم الإلكترونية من خلال استخدام الجوال وتشدد العقوبات فيها لأنها مناسبة عامة يساء استخدامها".

 

المخالفات
اليوم الوطني السعودي
الجرائم الإلكترونية
اليوم الوطني ٩١
الإعلانات التجارية
مخالفة الذوق العام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134465
منذ 13 دقيقة
المحادعه واستغلال الظروف ، ماهو شي طيب ..

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الف مبروك الفوز الاتحاد
نجاة محمد
صدقت و مبروك فوز الاتحاد و هارد لك للنصر
ابو محمد 😎 ✍️
طلعه ربيعيه ممتازه ..
ابو وليد
اربعه-- مباراه ذات حدث تاريخي لاول مره يطرد فقراوي من فريق ابو خرقه من اكثر من 10 سنوات
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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