نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

 شيف الملوك يكشف عن الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين "فيديو"

منذ 39 دقيقة
1641
1
 شيف الملوك يكشف عن الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف شيف الملوك توفيق القادري، عن الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وقال توفيق القادري خلال حواره بقناة الإخبارية:"الملك سلمان كان يحب المنتو والفرموزا واليغمش، والرز البخاري والرز الكابلي وجميع الأكلات الحجازية".

وأشار شيف الملوك:"الملك فهد و الملك عبدالله كانوا يفضلون الأكلات الحجازية من المدينة ومكة وجدة".

وأوضح:"السلطان قابوس بن سعيدرحمه الله كان يطلب طبق الكمبوري أكلة عمانية كنت أجيدها بشكل كبير".

ولفت إلى الشخصيات التي تذوقوا طعامه الملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

باراك أوباما
خادم الحرمين الشريفين
الملك فهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز
شيف الملوك
توفيق القادري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134465
منذ 26 دقيقة
يعني رغيف الحنطه مع السمن او زيت الزيتون ، ماله دور ...؟؟؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الف مبروك الفوز الاتحاد
نجاة محمد
صدقت و مبروك فوز الاتحاد و هارد لك للنصر
ابو محمد 😎 ✍️
طلعه ربيعيه ممتازه ..
ابو وليد
اربعه-- مباراه ذات حدث تاريخي لاول مره يطرد فقراوي من فريق ابو خرقه من اكثر من 10 سنوات
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

أخر الأخبار

وليد الفراج عن فوز الاتحاد: الكبير يعود إلى مكانه
وليد الفراج عن فوز الاتحاد: الكبير يعود إلى مكانه
منذ 9 دقائق 1315
العرفج:الاتحاد يفوز بالمباريات والنصر بالصفقات 
العرفج:الاتحاد يفوز بالمباريات والنصر بالصفقات 
منذ 9 دقائق 1227
"جستنيه": النصر يحتضر .. الرحمة طيب يا اتي
"جستنيه": النصر يحتضر .. الرحمة طيب يا اتي
منذ 14 دقيقة 1514
النمور تفترس النصر بثلاثية في ملعب مرسول بارك
النمور تفترس النصر بثلاثية في ملعب مرسول بارك
منذ 22 دقيقة 1633
"قانوني": السجن وغرامة 500 ألف ريال لمن يستغل اليوم الوطني لتحقيق مكاسب مادية
"قانوني": السجن وغرامة 500 ألف ريال لمن يستغل اليوم الوطني لتحقيق مكاسب مادية
منذ 33 دقيقة 1345
 شيف الملوك يكشف عن الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين "فيديو"
 شيف الملوك يكشف عن الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين "فيديو"
منذ 39 دقيقة 1641
عدنان جستنيه: خلصنا من بيتروس وجانا "حمدالله" يعترض على قرارات الحكم
عدنان جستنيه: خلصنا من بيتروس وجانا "حمدالله" يعترض على قرارات الحكم
منذ 57 دقيقة 10463
على طريقة حادثة "الرشيدي" طعن شرطي كويتي
على طريقة حادثة "الرشيدي" طعن شرطي كويتي
منذ ساعة 584
"استشاري" يوضح الفرق بين المناعة بعد التطيعم والمناعة بعد الإصابة
"استشاري" يوضح الفرق بين المناعة بعد التطيعم والمناعة بعد الإصابة
منذ ساعة 1540
إيفرا يمزح مع رونالدو بطريقة ساخرة بسبب الأغنام "فيديو" 
إيفرا يمزح مع رونالدو بطريقة ساخرة بسبب الأغنام "فيديو" 
منذ ساعة 1431