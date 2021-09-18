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فيصل ابوثنين: مدرب الهلال كاد يعصف بفريقه بسبب اخطائه

منذ 5 ساعات
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فيصل ابوثنين: مدرب الهلال كاد يعصف بفريقه بسبب اخطائه

طلال الغامدي (صدى):

هنأ لاعب الهلال السابق فيصل ابوثنين، الزعيم على فوزه بمباراته أمام الاتفاق وحصده الثلاث نقاط.

وكتب "ابوثنين" عبر حسابه على "تويتر": "مبروك الفوز والثلاث نقاط.. شوط ثاني صعب ومتحول، كاد مدرب الهلال ان يعصف بتفوق فريقه بتغييراته الغريبة واخطاء دفاعه البارده !".

وأضاف: "المباراة تلعب على تفاصيل مهمة وعند زيادة الثقة تنقلب عليك .. دخول السليتي غير ملامح الاتفاق واعاده للمباراة".

واختتم كلامه: "خروج سالم وكويلار غربل الهلال.. عدت على خير".

يٌذكر أن الهلال فاز على نظيره الاتفاق بنتيجة "3-2" وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال
الاتفاق
مدرب الهلال
دوري المحترفين
فيصل ابوثنين

التعليقات

خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1320
منذ 48 دقيقة
مع الاسف منصدم من تغيرات المدرب كوارثية فصل الوسط عن الهجوم ودفاع سيء أخطأ بالهبل وربنا ستر صراحة خرجنا من تعادل لو ادارة النادي ماتداركت هذي الاخطاء لن نذهب بعيدا في آسيا

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أحدث التعليقات

فهد
الرحمه رحمكم حمدالله
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير هو وكفيله .. والحمد لله على سلامتهاا ..
الراااااقي
رحمه الله واسكنه فسيح حناته،،
ابو محمد 😎 ✍️
كل بعقله راضي ,, .. وفقكما الله ..
الرااااقي..
عقبال مانسجل صفر قريبآ بأذن الله، وتعود حياتنا طبيعيه،،

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