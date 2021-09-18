فيصل ابوثنين: مدرب الهلال كاد يعصف بفريقه بسبب اخطائه

طلال الغامدي (صدى):
هنأ لاعب الهلال السابق فيصل ابوثنين، الزعيم على فوزه بمباراته أمام الاتفاق وحصده الثلاث نقاط.
وكتب "ابوثنين" عبر حسابه على "تويتر": "مبروك الفوز والثلاث نقاط.. شوط ثاني صعب ومتحول، كاد مدرب الهلال ان يعصف بتفوق فريقه بتغييراته الغريبة واخطاء دفاعه البارده !".
وأضاف: "المباراة تلعب على تفاصيل مهمة وعند زيادة الثقة تنقلب عليك .. دخول السليتي غير ملامح الاتفاق واعاده للمباراة".
واختتم كلامه: "خروج سالم وكويلار غربل الهلال.. عدت على خير".
يٌذكر أن الهلال فاز على نظيره الاتفاق بنتيجة "3-2" وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.