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كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية
منذ 40 دقيقة
1306
1
الرياض (صدى):
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ وزارة الحرس الوطني، عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.
وللاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي من
هنا
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الحرس الوطني
كلية الملك خالد العسكرية
لجنة القبول والتسجيل
الشهادة الجامعية
نتائج القبول النهائي
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134452
منذ 23 دقيقة
موفقين خير ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق المصور .. عز من خالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. هل هم اغبياء ام انجاس ام مهابيل ، يا ترى ......!!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. اتركن القياده للقاده ..
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
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