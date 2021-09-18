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راحت على الخيال
منذ 3 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134439
منذ 44 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه .. اشوا ان السيف ما ارتكز في بطنك ..
.. ماتجودت على ظهرهاا ، اكيد ماانت ما اهلهااا ..
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ابو محمد 😎 ✍️
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عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
خرافاتهم اكبر من ان يستوعبها عقل عاقل ..
عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
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