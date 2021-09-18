محمد هنيدي يعتزل التمثيل: " سأتفرغ للغناء الشعبي"

القاهرة (صدى):
قرر الفنان المصري محمد هنيدي، اليوم السبت، اعتزال التمثيل، والتحول إلى مجال أغاني المهرجانات.
وقال هنيدي في تغريدة عبر تويتر في هذا الشأن: ”قررت النهاردة الصبح قرارا مهما.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي“.
وأضاف هنيدي: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءا من نهاية شهر أيلول“، مطالبا متابعيه بعدم السخرية من ذلك، قائلا: ”وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية".
وأثارت تغريدات هنيدي ردود فعل واسعة وصاخبة في بعضها، حيث انقسم المعلقون على التغريدات إلى عدة أطياف، منهم من سخر منها مؤكدين أنها تأتي في إطار أسلوب هنيدي الكوميدي، فيما صدق آخرون ذلك مطالبين إياه بالعدول عن قراره.