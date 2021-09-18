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زوجة تطلب الخلع من زوجها: هددني بالحرمان من حقوقي الشرعية

منذ 30 دقيقة
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زوجة تطلب الخلع من زوجها: هددني بالحرمان من حقوقي الشرعية

القاهرة (صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة ، بسبب زواجه زوجها من أخري بعد 3 أيام من زواجهما، وخشيتها على نفسها من عنفه بعد ابتزازه لها وطمعه في ميراثها.

وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي داوم علي ابتزازي للعيش برفقة والدته كخادمة بعد زواجه من أخري، لأعيش في جحيم وعذاب بسبب طريقته في معاملتي وصدمتي في أخلاقه، بعد اكتشافي كذبه وخداعه لي.

وأردفت: حاول أن يتلاعب بالشهود، لحرماني من حقوقي الشرعية، وإرساله رسائل تهديد لي وتركت المنزل بعد شهرين من الزواج.

وأضافت: واصل تهديده لي ليجبرني علي العودة له وتدميره مستقبلي وأذوق الإهانات والذل علي يديه، وملاحقته لى بدعوي طاعة ونشوز، عندما رفضت الرجوع إليه ورفعت دعوى خلع.

الخلع
زوجة مصرية
محكمة الأسرة
طلاق للضرر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53399
منذ 21 دقيقة
حسبي الله على كل ضالم خسيس

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أحدث التعليقات

ع، س، ع
والفقر من يبي يشترية 😂😂 ما قد شفت احد في حياتي يشتري الفقر لأن الفقر ما يجيب الا الفقر،،،، والآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة...
الزبيدي
لااحد يشترك خلها تصدي اجهزتهم
ابو عمار
يا ساتر
ابو عمار
لا حول و ر قوة الا بالله
ابو عمار
رحمه الله و غفر له

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