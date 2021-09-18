زوجة تطلب الخلع من زوجها: هددني بالحرمان من حقوقي الشرعية

القاهرة (صدى):
رفعت زوجة مصرية دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة ، بسبب زواجه زوجها من أخري بعد 3 أيام من زواجهما، وخشيتها على نفسها من عنفه بعد ابتزازه لها وطمعه في ميراثها.
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي داوم علي ابتزازي للعيش برفقة والدته كخادمة بعد زواجه من أخري، لأعيش في جحيم وعذاب بسبب طريقته في معاملتي وصدمتي في أخلاقه، بعد اكتشافي كذبه وخداعه لي.
وأردفت: حاول أن يتلاعب بالشهود، لحرماني من حقوقي الشرعية، وإرساله رسائل تهديد لي وتركت المنزل بعد شهرين من الزواج.
وأضافت: واصل تهديده لي ليجبرني علي العودة له وتدميره مستقبلي وأذوق الإهانات والذل علي يديه، وملاحقته لى بدعوي طاعة ونشوز، عندما رفضت الرجوع إليه ورفعت دعوى خلع.