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هدى الفهد: مشاركتي في اليوم الوطني حلم وتحقق

منذ ساعة
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هدى الفهد: مشاركتي في اليوم الوطني حلم وتحقق

عبدالرحمن الجديعي (صدى):
تنظم الهيئة العامة للترفيه، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حفلا بمناسبة "اليوم الوطني الـ91 "، وهو الحفل الذي يحيه النجم عبادي الجوهر، وتشاركه فيه الفنانة هدى الفهد، يوم الخميس القادم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة، على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في العاصمة الرياض.

وصرحت الفنانة هدى الفهد بالتزامن مع أولى حفلاتها:"شرف كبير لي أني أشارك في حفل بمناسبة اليوم الوطني لبلدي السعودية ، فقد كان لدي حلم ان اشارك في اليوم الوطني ولو باغنية ، لكن اليوم يتحقق حلمي وبشكل مضاعف من خلال حفل أقف فيه إلى جانب الفنان الرائع عبادي الجوهر .. في نفس الليلة وعلى نفس المسرح، وهو شعور لا يوصف واضافة لي لن انساها".

وأضافت هدى الفهد:" سأفتتح فقرتي بأغنية وطنية .. فشكرا لروتانا التي آمنت بموهبتي ودعمتني كفنانة سعودية شابة"، مؤكدة:" اليوم الوطني يعني لي الكثير ، وأدعو الله أن يديم على بلدي وشعبي نعم الأمن والأمان.. النجاح والازدهار  بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده امير الشباب ومحقق الأحلام".

واختتمت هدى الفهد كلامها بالحديث عن برنامج أغانيها الذي ستقدمه في حفل اليوم الوطني الـ91 قائلة :"سأبدأ الحفل باغنية وطنية جديدة عنوانها "هي بس" من كلمات الشاعر خالد المريخي، ومن ألحان مشعل العروج، وتوزيع مشاري اليتيم. كما سأقدم في الحفل عدة أغاني للفنانين عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد وعبد الكريم والراحلة ذكرى..  وأتمنى أن يكون الجمهور السعودي خير سند لي وأن أنال اعجابهم".

 

شركة روتانا
اليوم الوطني
الهيئة العامة للترفيه
حفلات
هدى الفهد
مسرح جامعة الأميرة نورة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53399
منذ 40 دقيقة
طيب اهلا و سهلا . نورتي الحفله

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أحدث التعليقات

ع، س، ع
والفقر من يبي يشترية 😂😂 ما قد شفت احد في حياتي يشتري الفقر لأن الفقر ما يجيب الا الفقر،،،، والآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة...
الزبيدي
لااحد يشترك خلها تصدي اجهزتهم
ابو عمار
يا ساتر
ابو عمار
لا حول و ر قوة الا بالله
ابو عمار
رحمه الله و غفر له

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