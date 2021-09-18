عبادي الجوهر: الجمهور السعودي هو من يستحق التكريم

عبدالرحمن الجديعي (صدى):
إقبال جماهيري كبير، مصحوب بتجهيزات ضخمة جار العمل فيها على قدم وساق لأجل انجاح الحفل الضخم والمميز الذي سيقام برعاية الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم وإشراف هرم شركات الانتاج روتانا للصوتيات والمرئيات وذلك احتفاء بمناسبة "اليوم الوطني الـ91 " الغالية على القلوب، وهو الحفل الذي يحيه النجم عبادي الجوهر، وتشاركه فيه الفنانة هدى الفهد.
وفي هذا السياق، صرح المطرب عبادي الجوهر: "باسمي واسم الفنانين اشكر الهيئة العامة للترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعم الكبير اللامحدود الذي نجده لاجل التعبير عن محبتنا لمملكتنا الغالية في المناسبات الوطنية ، كما أشكر شركة روتانا للصوتيات والمرئيات التي اعتادت على تقديم كل ما هو مميز لنا نحن فنانيها".
وأضاف عبادي الجوهر: "أتمنى في المستقبل أن نشارك بأكبر كم من الحفلات الوطنية والجماهيرية كي نلتقي بجمهور بلدي الرائع.. واعلنها أنه إذا كان هناك مطرب يستحق جائزة على المسرح، فهو الجمهور السعودي الذي يمتلك ذائقة فنية عالية ودوما يؤازرني في كل المناسبات".
ومن جانبه، أكد الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات على أهمية الحفل لاسيما وأنه يأتي احتفاء بمناسبة غالية، قائلا:" في البداية نتوجه الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله) وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان (رعاه الله) وللشعب السعودي الكريم ، بأسمى آيات التهاني والتبريكات احتفاء بذكرى مناسبة اليوم الوطني 91 ، داعين الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويزيدها رفعة وتقدم وازدهار ".
وتابع سالم الهندي:"نعد الجمهور في هذه المناسبة بحفل مميز نجماه مزيجا من الوطنية والأصالة والخبرة والشباب هما: عبادي الجوهر بتاريخه الفني الحافل بالعطاءات والتقدير والاحترام ، وفنانتنا السعودية هدى الفهد التي انضمت لكوكبة نجوم روتانا وسيكون لها داخل الساحة الغنائية مكانة مميزة في القريب".
ومن الجدير بالذكر، أن حفل عبادي الجوهر وهدى الفهد يقام تحت شعار "هي لنا دار"، تاريخ يوم الخميس 23 سبتمبر 2021 ، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة، على مسرح جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن في العاصمة الرياض، وتباع تذاكره من خلال موقع تذكرتكم هنا:
ويقتصر الدخول للمحصنين إذ يتوجب على الحضور إبراز بطاقة "توكلنا" عند الدخول وذلك حفاظا على صحة وسلامة الجميع في مواجهة جائحة كورونا، أيضا يمكن مشاهدة الحفل منقول مباشرة على الهواء من خلال تطبيق "فن بوكس".