الموت يفجع الفنانة المعتزلة جيهان نصر

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة والدها نصر عيسى.
وقالت جيهان، عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر تغمده الله بواسع رحمته ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين ولا اعتراض على قضاء الله.. الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد التلاوي دريم لاند.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
كاتت النجمة جيهان نصر قد اعتزلت الفن في عام 1999 بعد زواجها من رجل أعمال وانجبت منه أربعة أبناء وهم سماهر وسيف وسارة وسلطان، واختفت عن الأنظار تماماً منذ زواجها، بعد أن حققت شهرة في فترة التسعينيات، من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية منها "المال والبنون"، "من الذي لا يحب فاطمة" وغيرهما من الأعمال التي حققت بها نجومية كبيرة قبل الاعتزال.