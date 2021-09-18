نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الموت يفجع الفنانة المعتزلة جيهان نصر

منذ ساعة
1381
1
الموت يفجع الفنانة المعتزلة جيهان نصر

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة والدها نصر عيسى.

وقالت جيهان، عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر تغمده الله بواسع رحمته ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين ولا اعتراض على قضاء الله.. الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد التلاوي دريم لاند.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

كاتت النجمة جيهان نصر قد اعتزلت الفن في عام 1999 بعد زواجها من رجل أعمال وانجبت منه أربعة أبناء وهم سماهر وسيف وسارة وسلطان، واختفت عن الأنظار تماماً منذ زواجها، بعد أن حققت شهرة في فترة التسعينيات، من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية منها "المال والبنون"، "من الذي لا يحب فاطمة" وغيرهما من الأعمال التي حققت بها نجومية كبيرة قبل الاعتزال.

وفاة
فيسبوك
فن
مشاهير
موقع التواصل
جيهان نصر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53399
منذ 35 دقيقة
الله يرحمه و يغفر له

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع، س، ع
والفقر من يبي يشترية 😂😂 ما قد شفت احد في حياتي يشتري الفقر لأن الفقر ما يجيب الا الفقر،،،، والآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة...
الزبيدي
لااحد يشترك خلها تصدي اجهزتهم
ابو عمار
يا ساتر
ابو عمار
لا حول و ر قوة الا بالله
ابو عمار
رحمه الله و غفر له

أخر الأخبار

تنبيه لمستخدمي طرق القصيم: سحب رعدية ورياح تحد الرؤية الأفقية 
تنبيه لمستخدمي طرق القصيم: سحب رعدية ورياح تحد الرؤية الأفقية 
منذ دقيقة 1047
محمد هنيدي يعتزل التمثيل: " سأتفرغ للغناء الشعبي"
محمد هنيدي يعتزل التمثيل: " سأتفرغ للغناء الشعبي"
منذ 8 دقائق 125
أخصائي يكشف عن الفرق بين الحول الحقيقي والكاذب في العين وطريقة اكتشافه "فيديو" 
أخصائي يكشف عن الفرق بين الحول الحقيقي والكاذب في العين وطريقة اكتشافه "فيديو" 
منذ 8 دقائق 1121
لاعب الأهلي السابق ماركو مارين يوقع مع فيرينتسفاروشي
لاعب الأهلي السابق ماركو مارين يوقع مع فيرينتسفاروشي
منذ 17 دقيقة 1156
علي الحسن يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في دور الـ 16 بالبطولة القارية
علي الحسن يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في دور الـ 16 بالبطولة القارية
منذ 25 دقيقة 1228
زوجة تطلب الخلع من زوجها: هددني بالحرمان من حقوقي الشرعية
زوجة تطلب الخلع من زوجها: هددني بالحرمان من حقوقي الشرعية
منذ 29 دقيقة 405
متحدث شؤون البلدية: تسليم 106 مشاريع بالشراكة مع المطورين العقاريين
متحدث شؤون البلدية: تسليم 106 مشاريع بالشراكة مع المطورين العقاريين
منذ 35 دقيقة 1249
هدى الفهد: مشاركتي في اليوم الوطني حلم وتحقق
هدى الفهد: مشاركتي في اليوم الوطني حلم وتحقق
منذ ساعة 804
«الصحة»: تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1822
عبادي الجوهر: الجمهور السعودي هو من يستحق التكريم
عبادي الجوهر: الجمهور السعودي هو من يستحق التكريم
منذ ساعة 897