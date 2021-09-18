بالفيديو.. أم تدخل في صراع عنيف مع أسد لإنقاذ طفلها

واشنطن (صدى):
صارعت أم أمريكية أسدا جبليا مفترسا يزن 65 باوندا، وذلك من أجل إنقاذ ابنها البالغ من العمر 5 سنوات؛ حيث هاجم الأسد الصبي أثناء تواجده في ساحة منزل عائلته في كالاباساس، مما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه ورقبته وصدره.
وقالت والدة الصبي أنها عندما سمعت الضجة من داخل المنزل ركضت إلى الخارج و"دون وعي بدأت في لكم وضرب أسد الجبل بيديها العاريتين وأبعدته عن ابنها".
ولقي أسد الجبل مصرعه في وقت لاحق على يد ضابط الحياة البرية، وقام الوالدان على الفور بنقل الصبي إلى المستشفى، حيث تم إخطار ضباط إنفاذ القانون بالهجوم وأرسلوا ضابط الحياة البرية إلى مكان الحادث لقتل الأسد.