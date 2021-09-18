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بالفيديو.. أم تدخل في صراع عنيف مع أسد لإنقاذ طفلها

منذ ساعة
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بالفيديو.. أم تدخل في صراع عنيف مع أسد لإنقاذ طفلها

واشنطن (صدى):
صارعت أم أمريكية أسدا جبليا مفترسا يزن 65 باوندا، وذلك من أجل إنقاذ ابنها البالغ من العمر 5 سنوات؛ حيث هاجم الأسد الصبي أثناء تواجده في ساحة منزل عائلته في كالاباساس، مما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه ورقبته وصدره.

وقالت والدة الصبي أنها عندما سمعت الضجة من داخل المنزل ركضت إلى الخارج و"دون وعي بدأت في لكم وضرب أسد الجبل بيديها العاريتين وأبعدته عن ابنها".

ولقي أسد الجبل مصرعه في وقت لاحق على يد ضابط الحياة البرية، وقام الوالدان على الفور بنقل الصبي إلى المستشفى، حيث تم إخطار ضباط إنفاذ القانون بالهجوم وأرسلوا ضابط الحياة البرية إلى مكان الحادث لقتل الأسد.

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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53399
منذ 38 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ع، س، ع
والفقر من يبي يشترية 😂😂 ما قد شفت احد في حياتي يشتري الفقر لأن الفقر ما يجيب الا الفقر،،،، والآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة...
الزبيدي
لااحد يشترك خلها تصدي اجهزتهم
ابو عمار
يا ساتر
ابو عمار
لا حول و ر قوة الا بالله
ابو عمار
رحمه الله و غفر له

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