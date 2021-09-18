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بالفيديو.. "العفالق": هناك تحدٍ لتوطين التموينات الصغيرة بسبب سيطرة العمالة الأجنبية

منذ ساعة
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بالفيديو.. "العفالق": هناك تحدٍ لتوطين التموينات الصغيرة بسبب سيطرة العمالة الأجنبية

علي القحطاني (صدى):
أكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة المنطقة الشرقية هاني العفالق، اليوم السبت، أن هناك تحدٍ لتوطين التموينات الصغيرة بسبب سيطرة العمالة الأجنبية، فيما يتبقى 14 يوما على تطبيق قرار توطين التموينات والأسواق المركزية.

وأوضح هاني العفالق، أن الكثير من المجمعات التجارية عملت على توظيف المواطنين بها منذ فترة طويلة لعلمهم أن السوق سوف يتطلب توطين هذه الوظائف، فيما تتفاوت نسبة التوطين من منطقة لأخرى، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وأشار العفالق، إلى أن هناك تحديات لتوطين التموينات الصغيرة لأنها يمتلكها أفراد وتكون داخل الأحياء وتقدم خدمات بسيطة وكان دائما ما يسيطر عليها العمالة الأجنبية وبعضها عن طريق التستر، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى التوطين الممنهج بعد رفع التحديات الكثيرة، مؤكدًا أن التموينات داخل الأحياء يتجاوز صافي دخلها الشهري 15 ألف ريال.

غرفة الشرقية
التوطين
العمالة الأجنبية
الأسواق المركزية
هاني العفالق
التموينات الصغيرة
توطين التموينات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53400
منذ 28 دقيقة
التموينات الصغيره يعمل بها العماله الاجنبيه ويملكونها و لا يمكن يعمل السعودي براتب زهيد جدا

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أحدث التعليقات

ع، س، ع
والفقر من يبي يشترية 😂😂 ما قد شفت احد في حياتي يشتري الفقر لأن الفقر ما يجيب الا الفقر،،،، والآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة...
الزبيدي
لااحد يشترك خلها تصدي اجهزتهم
ابو عمار
يا ساتر
ابو عمار
لا حول و ر قوة الا بالله
ابو عمار
رحمه الله و غفر له

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