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"سكني": استفادة 45 ألف أسرة من "البناء الذاتي" حتى أغسطس 2021

منذ 13 ساعة
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"سكني": استفادة 45 ألف أسرة من "البناء الذاتي" حتى أغسطس 2021

الرياض (صدى):
سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي 45,816 أسرة، وذلك من بداية شهر يناير حتى أغسطس 2021، امتداداً للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن البرنامج عن استفادتها منذ بداية العام الجاري، بما يتجاوز 145 ألف أسرة منها 115,038 أسرة سكنت منازلها حتى أغسطس 2021، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، ولتفاصيل أكثر حول كيفية الحصول على الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط .

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على كافة التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي يمكن زيارة الرابط.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" ممن يمتلكون أراضيهم تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 36 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وغيرها من الخدمات مثل "التصميم الداخلي".

رؤية المملكة 2030
التملك
سكني
القرض العقاري
البناء الذاتي
برنامج الإسكان
الأسر المستفيدة

التعليقات

سعودي مخضرم
سعودي مخضرم عدد التعليقات : 258
منذ 48 دقيقة
اكبر وزارة على مر التاريخ تحط ارقام وهميه هي هذي الوزارة

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أحدث التعليقات

شرحبيل
الشغله يبون دراهم انت كملت والا لا مالي علاقه فيك بس راح تدفع إذا بتكمل
العالمي
تاخرت الاقاله كثير
ماشي الحال
على ايش الفوضي الهلال قدم مباراة عظيمة ومعظم الأخطاء من الاتفاق قبل لا تحاسب الحكم على خسارتك حاسب نفسك والا اذا مافزنا نحور السبب...
سعودي مخضرم
اكبر وزارة على مر التاريخ تحط ارقام وهميه هي هذي الوزارة
سعودي مخضرم
اظاهر اللي رادين بالموضوع كلها حساباتك ياريوف هههههه

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