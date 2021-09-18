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بالفيديو.. "الغامدي" يحذر من أشجار سامة بالحدائق والمنازل

منذ 39 دقيقة
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بالفيديو.. "الغامدي" يحذر من أشجار سامة بالحدائق والمنازل

علي القحطاني (صدى):
أكد رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور أحمد الغامدي، اليوم السبت، أن قرار منع زراعة النخيل في الحدائق والطرق دخل حيز التنفيذ للمشاريع الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد الغامدي، أن المشاريع الجديدة لن يكون فيها نخيل، فيما لم يتطرق القرار للمشاريع القائمة القديمة، مؤكدًا أنه يجب تجنب زراعة شجرة "البزروميا" و"الدمس" بالمنازل لأن خطرها أكبر من نفعها، بحسب تصريحاته لـ "الإخبارية ".

وقال "الغامدي" أن الدفلة شجرة سامة وموجودة بالحدائق وبعض المنازل يجب الحذر منها، حيث تم التحذير منها كثيرًا، فيما نصح بأن تزرع في مواقع معينة مناسبة بعيدًا عن المارة والأطفال.

المملكة
المنازل
الطرق
الحدائق
مكافحة التصحر
الغطاء النباتي
زراعة النخيل
أشجار سامة

التعليقات

انا انا
انا انا عدد التعليقات : 37
منذ 6 دقائق
نتمنى ان يلتفتوا لتحصر الغابات في الباحة وخاصة شجر العرعر المعمر.لانه اصبح في بعض الغابات حطب يابس

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أحدث التعليقات

انا انا
نتمنى ان يلتفتوا لتحصر الغابات في الباحة وخاصة شجر العرعر المعمر.لانه اصبح في بعض الغابات حطب يابس
أبو عبدالله الحربي
وكذلك المظاهر لها دور أصبر على سيارتك ورضى بالقناعة.
عبدالرحمـــن
يعني الشيخان ابن باز وابن عثيمين كانوا يجهلون ما تقول ويظنون أنه حرام وهو عند الله حلال ؟! في جميع الدول الأخرى لا يقال...
د محمد ماجد بخش
يغني أعيدوني بحكم المحكمة العليا وانقذوا البلاد ولا تقامروا ومغامرات باستمرار الوضع على ما هو عليه حتى موعد انتخابي من أجل بقاء أمريكا الموحدة...
واضح*** وصريح***
إن ميدان الجمال واسع تكثر فيه المتناقضات حتى أن باستطاعة المرء أن يناقش في موضوعات تقدير الجمال أكثر مما يستطيع في أي موضوع آخر..

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