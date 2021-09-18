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بالفيديو.. لحظة إعدام ‎مليشيا الحوثي 9 مدنيين في ‎صنعاء بينهم طفل

منذ ساعتين
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بالفيديو.. لحظة إعدام ‎مليشيا الحوثي 9 مدنيين في ‎صنعاء بينهم طفل

فهمي محمد (صدى):
أعدمت مليشيات الحوثي 9 أشخاص بالرصاص، اليوم السبت، في صنعاء، بزعم ضلوعهم في مقتل رئيس مجلسها السياسي، صالح الصماد.

وبين مقطع فيديو لحظة قيام عناصر من ميليشيا الحوثي بإطلاق الرصاص في رأس الموقوفين، وهم ملقون على الأرض.

جاء ذلك بعد ساعات على تحذير وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من جريمة سترتكبها الميليشيات المدعومة إيرانيا بإعدام هؤلاء الموقوفين، لا سيما أن بينهم طفلا، لم يبلغ الـ 18 من عمره.

وقال الإرياني أن تلك الأحكام المزعومة التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين التسعة جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، معتبرا أن ما يقوم به الحوثيون استنساخ لنموذج النظام الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين، ولا يختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة و داعش" في مناطق سيطرتها.

كان الصماد لقي حتفه في أبريل 2018، بغارة جوية في الحديدة، غرب اليمن. وكان القيادي الذي لقي حتفه مع ستة آخرين، من بين أبرز المسؤولين الذين قتلوا لدى الميليشيات منذ بداية انقلابهم على الشرعية في منتصف 2014.

 

صنعاء
جريمة
اليمن
إعدام
مليشيات الحوثي
معمر الإرياني
صالح الصماد

التعليقات

مواطن سعودي
مواطن سعودي عدد التعليقات : 844
منذ ساعة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

اللهم اهلك الحوثي هلاك قوم فرعون
واحفظ بلادي بلاد الحرمين الشريفين واحفظ حكومتنا الرشيده
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53399
منذ 34 دقيقة
خلاص الحوثه بدون عقول دمرتهم المخدرات الايرانيه فأصبحو كالبهائم بلا عقل

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أحدث التعليقات

ع، س، ع
والفقر من يبي يشترية 😂😂 ما قد شفت احد في حياتي يشتري الفقر لأن الفقر ما يجيب الا الفقر،،،، والآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة...
الزبيدي
لااحد يشترك خلها تصدي اجهزتهم
ابو عمار
يا ساتر
ابو عمار
لا حول و ر قوة الا بالله
ابو عمار
رحمه الله و غفر له

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