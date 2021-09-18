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رجل يزعم أن الفضائيين اختطفوه وذرعوا رقاقة نانوية في ذراعه

منذ ساعتين
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رجل يزعم أن الفضائيين اختطفوه وذرعوا رقاقة نانوية في ذراعه

واشنطن (صدى):
زعم رجل أمريكي يدعى ستيف كولبيرن، أن الفضائيين قد دمروا حياته من خلال إدخال رقاقة نانوية في ذراعه.

وقال ستيف أن الحادث بدأ عندما وجد جسمًا غامضًا يحوم فوق شجرة الأفوكادو الخاصة به، قبل أن يتم سحبه إلى سفينة الفضاء بواسطة شعاع الضوء الأخضر. مضيفا أنه تم اختطافه على متن جسم غامض "مئات المرات" من قبل كائنات فضائية ذات لون رمادي.

وأشار أن زوجته تعرضت لعمليات اختطاف مماثلة، لافتا إلى أن هذا الحدث كان السبب وراء طلاقهما في نهاية المطاف وأن رغبته في التحقيق في الخوارق أدت إلى فقدانه لوظيفته، عندما تم فصله بعد استخدام معدات الشركة التي يعمل لصالحها، لمحاولة تحليل الرقاقة التي يظن بأن الفضائيين زرعوها في ذراعه.

امريكا
منوعات
سفينة فضاء
فضائيين
رقاقة نانوية شجرة الأفوكادو

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53400
منذ 33 دقيقة
روحه بلا رجعه

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أحدث التعليقات

ع، س، ع
والفقر من يبي يشترية 😂😂 ما قد شفت احد في حياتي يشتري الفقر لأن الفقر ما يجيب الا الفقر،،،، والآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة...
الزبيدي
لااحد يشترك خلها تصدي اجهزتهم
ابو عمار
يا ساتر
ابو عمار
لا حول و ر قوة الا بالله
ابو عمار
رحمه الله و غفر له

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