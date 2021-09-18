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ترامب: أمريكا ستزول خلال 3 سنوات

منذ ساعة
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ترامب: أمريكا ستزول خلال 3 سنوات

واشنطن (صدى):
كشف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، أنه يتوقع أن تنتهي أمريكا في غضون ثلاث سنوات، لافتًا إلى أنه قد يترشح لمنصب الرئاسة في عام 2024، بعد ثلاث سنوات من الآن.

وصرح ترامب "بلدنا انحدرت بالفعل في الأشهر الثمانية الماضية كما لم يرها أحد من قبل"، وقد اقترح، دون تقديم أي دليل، أن أمريكا ستنتهي خلال السنوات الثلاث القادمة، متابعًا: "لقد تم تزوير الانتخابات، ولن يتبقى لنا بلد خلال ثلاث سنوات، سأخبرك بذلك".

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد قال في وقت سابق بأنه لن يعلن عما إذا سيترشح للرئاسة الأمريكية في 2024 قبل أن يرى نتائج الجمهوريين في انتخابات الكونغرس عام 2022.

 

أمريكا
ترامب
الجمهوريين
الرئاسة الأمريكية
الكونغرس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17442
منذ ساعة
يغني أعيدوني بحكم المحكمة العليا وانقذوا البلاد ولا تقامروا ومغامرات باستمرار الوضع على ما هو عليه حتى موعد انتخابي من أجل بقاء أمريكا الموحدة ..

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أحدث التعليقات

انا انا
نتمنى ان يلتفتوا لتحصر الغابات في الباحة وخاصة شجر العرعر المعمر.لانه اصبح في بعض الغابات حطب يابس
أبو عبدالله الحربي
وكذلك المظاهر لها دور أصبر على سيارتك ورضى بالقناعة.
عبدالرحمـــن
يعني الشيخان ابن باز وابن عثيمين كانوا يجهلون ما تقول ويظنون أنه حرام وهو عند الله حلال ؟! في جميع الدول الأخرى لا يقال...
د محمد ماجد بخش
يغني أعيدوني بحكم المحكمة العليا وانقذوا البلاد ولا تقامروا ومغامرات باستمرار الوضع على ما هو عليه حتى موعد انتخابي من أجل بقاء أمريكا الموحدة...
واضح*** وصريح***
إن ميدان الجمال واسع تكثر فيه المتناقضات حتى أن باستطاعة المرء أن يناقش في موضوعات تقدير الجمال أكثر مما يستطيع في أي موضوع آخر..

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