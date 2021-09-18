ترامب: أمريكا ستزول خلال 3 سنوات

واشنطن (صدى):
كشف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، أنه يتوقع أن تنتهي أمريكا في غضون ثلاث سنوات، لافتًا إلى أنه قد يترشح لمنصب الرئاسة في عام 2024، بعد ثلاث سنوات من الآن.
وصرح ترامب "بلدنا انحدرت بالفعل في الأشهر الثمانية الماضية كما لم يرها أحد من قبل"، وقد اقترح، دون تقديم أي دليل، أن أمريكا ستنتهي خلال السنوات الثلاث القادمة، متابعًا: "لقد تم تزوير الانتخابات، ولن يتبقى لنا بلد خلال ثلاث سنوات، سأخبرك بذلك".
وتجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد قال في وقت سابق بأنه لن يعلن عما إذا سيترشح للرئاسة الأمريكية في 2024 قبل أن يرى نتائج الجمهوريين في انتخابات الكونغرس عام 2022.