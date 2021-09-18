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الكثرة تغلب الشجاعة
منذ 3 ساعات
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 53399
منذ 15 دقيقة
انقذوه ربعه ..
يمنى بلا يسرى تراها ضعيفه .. ورجل بلا ربع على الغبن صبار
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أحدث التعليقات
ع، س، ع
والفقر من يبي يشترية 😂😂 ما قد شفت احد في حياتي يشتري الفقر لأن الفقر ما يجيب الا الفقر،،،، والآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة...
الزبيدي
لااحد يشترك خلها تصدي اجهزتهم
ابو عمار
يا ساتر
ابو عمار
لا حول و ر قوة الا بالله
ابو عمار
رحمه الله و غفر له
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