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بالفيديو.. "المعلمي" يكشف أبرز القضايا التي يناقشها وفد المملكة بالأمم المتحدة

منذ 57 دقيقة
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بالفيديو.. "المعلمي" يكشف أبرز القضايا التي يناقشها وفد المملكة بالأمم المتحدة

الرياض (صدى):
كشف المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏‏المعلمي، اليوم السبت، أبرز القضايا التي يناقشها وفد المملكة، لافتًا إلى أنها هي القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب ومسائل تغير المناخ.

وأوضح السفير المعلمي، أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس اهتمامات المملكة وهناك القضايا العربية المتعددة في اليمن وفي الخليج العربي وليبيا ولبنان والعراق، كما أن المملكة مهنية بمسائل مكافحة الإرهاب وستؤكد على هذه الناحية في أنشطتها، إلى جانب الاهتمام بالمناخ وذلك من خلال المبادرة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - وهي "السعودية الخضراء" .

وأوضح المعلمي، أن استعدادات الوفد السعودي قائمة والاجتماعات ستبدأ في الأسبوع القادم؛ حيث تم الإعداد اللازم لها، فيما يرأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، بحسب قناة "الإخبارية ".

الأمم المتحدة
وفد المملكة
القضية الفلسطينية
تغير المناخ
مكافحة الإرهاب
السفير عبدالله المعلمي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17441
منذ 25 دقيقة
ناقشوا تحالف السر بين من يظهران العداء بين العموم .. ويبطنان التعاون بينهما ..لتحقيق مآرب سياسية وعسكرية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
قواكم الله وسدد على سبيل الحق والخير خطاكم يالعيون الساهرة..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
الجنتل -2011
يالله ياابها كل مااشوفها احن لها
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له،
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.

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