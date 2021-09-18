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لحظة وفاة سائق في حادث مُميت
منذ ساعة
1036
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14325
منذ 7 دقائق
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
قواكم الله وسدد على سبيل الحق والخير خطاكم يالعيون الساهرة..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
الجنتل -2011
يالله ياابها كل مااشوفها احن لها
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له،
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
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