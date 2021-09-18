أشياء يجب تجنبها على معدة فارغة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد خبراء الصحة، أنه خلال الساعات الأولى من الصباح تكون آلية الجسم بطيئة وبالتالي يجب تناول أشياء خفيفة لا تسبب أي اضطراب بالداخل، حيث يجب تجنب تناول القهوة على معدة فارغة لأنها تؤدي إلى تحفيز الحموضة فيها.
وأوضح الخبراء، أن مضغ العلكة على معدة فارغة ليست فكرة جيدة أبدًا، لأن المضغ يجعل الجهاز الهضمي ينتج المزيد من الحمض فى المعدة، حيث يمكن للحمض أن يدمر بطانة معدتك، فيما يعد التسوق على معدة فارغة ليس جيدًا على الإطلاق.
وأفادت الدراسات، أن الأشخاص الذين يذهبون للتسوق على معدة فارغة لا يكتفون بالتسوق فقط، بل يميلون أيضًا إلى شراء الأطعمة السريعة عالية السعرات الحرارية التى تضر بالصحة وتسبب زيادة كبيرة فى الوزن، بينما يجب تجنب الجدال على معدة فارغة، لأنه قد يسبب انخفاضًا في نسبة السكر فى الدم.