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أشياء يجب تجنبها على معدة فارغة

منذ 13 ساعة
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أشياء يجب تجنبها على معدة فارغة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد خبراء الصحة، أنه خلال الساعات الأولى من الصباح تكون آلية الجسم بطيئة وبالتالي يجب تناول أشياء خفيفة لا تسبب أي اضطراب بالداخل، حيث يجب تجنب تناول القهوة على معدة فارغة لأنها تؤدي إلى تحفيز الحموضة فيها.

وأوضح الخبراء، أن مضغ العلكة على معدة فارغة ليست فكرة جيدة أبدًا، لأن المضغ يجعل الجهاز الهضمي ينتج المزيد من الحمض فى المعدة، حيث يمكن للحمض أن يدمر بطانة معدتك، فيما يعد التسوق على معدة فارغة ليس جيدًا على الإطلاق.

وأفادت الدراسات، أن الأشخاص الذين يذهبون للتسوق على معدة فارغة لا يكتفون بالتسوق فقط، بل يميلون أيضًا إلى شراء الأطعمة السريعة عالية السعرات الحرارية التى تضر بالصحة وتسبب زيادة كبيرة فى الوزن، بينما يجب تجنب الجدال على معدة فارغة، لأنه قد يسبب انخفاضًا في نسبة السكر فى الدم.

 

التسوق
أطعمة
القهوة
خبراء الصحة
معدة فارغة
ساعات الصباح الأولى
الجدال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134473
منذ ساعة
معلومات طيبه ..

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
النصر بتاريخه اكبر من حمدالله وغيره واللي جاب حمدالله يجيب اللي افضل منه اللاعب اصابه الغرور منذ فترة وإستهتاره اليوم في تنفيذ ركلة الجزاء...
المدفعية الاتفاقيه
لا ياجم الهلال سوى التحكيم الأجنبي وأنصح كل فرق الدوري بطلب تحكيم اجنبي في لقاء الهلال ورفض التحكيم المحلي ولا اعتبر نفسك خسران النقاط...
نجاة محمد
لعبها ضعيفة جدا
زعيم اااسيا
والله رحمهم الاتي دعس على قواطي الرياض ورمهم فالمركز الثامن
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه القرص والزيت والسمنة لنا

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