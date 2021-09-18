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اهل العقول في راحة
منذ 7 ساعات
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 53404
منذ 58 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اللي مثل هذا فراقه اولى ..
عبد الله المطيري
تفرغ لقرآءة القران والتقرب إلى الرحمن نصيحه أخويه ماتدري الموت متى يجيك
ابو محمد 😎 ✍️
تعليماتك طيبه وارشاداتك حسنة النيه ، ولكن ماعرفنا الاشجار باالأسماء اللتي ذكرتها ، ولا وحده مغروفه لدينا ..
خالد
السبب هو دخول السيارات آخر 5 موديلات فقط ... لو يخلون السوق مفتوح ما كان شفتوا الغلاء الوكالات و حتى السيارات المستخدمة بالمعارض
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههه
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