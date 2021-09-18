بالفيديو.. رحمة رياض تكشف سبب سقوطها المفاجئ في مهرجان "موريكس دور"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض، عن سبب سقوطها أمام عدسات المصورين في حفل الموريكس دور ليلة أمس الجمعة 17 سبتمبر.
وكشف مقطع فيديو، عن رحمة رياض وهي داخل سيارة الإسعاف تتناول العصائر بعد تلقي الإسعافات، وطمأنت جمهورها ومتابعيها قائلة إنها شعرت بدوار فسقطت أرضًا قبل بدأ الحفل لكنها سوف تحضر الموريكس دور، بحسب برنامج ET بالعربي.
وأوضحت الفنانة العراقية، أن سبب الإرهاق هو التعرض للإرهاق وقلة النوم مع عدم الأكل بسبب حضورها الحفل بعد الوصول من المطار مباشرة؛ حيث كانت قد تعرضت لحالة غثيان قبل دخولها حفل جوائز الموريكس دور 2021، المقام بالعاصمة اللبنانية بيروت، فسقطت أرضًا قبل الدخول لقاعة الحفل.