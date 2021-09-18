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النمر يوضح أضرار الإسراف في تناول القهوة ومدى تأثيره على الكوليسترول

منذ ساعة
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النمر يوضح أضرار الإسراف في تناول القهوة ومدى تأثيره على الكوليسترول

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن أضرار الإسراف في تناول القهوة، ومدى تأثيره على الكوليسترول.

وقال النمر: "‏زيادة شرب القهوة عن ٣٠٠ ملغ كافيين يومياً يزيد من الصداع التوتر،الخفقان،الرعشة،صعوبة النوم،زيادة حموضة المعدة،إثارة القولون العصبي...".

وأضاف "هناك دراسات تشير إلى أن الاسراف في شرب القهوة بكميات كبيرة "يزداد" في الأشخاص الذين يعانون القلق النفسي أو إدمان المخدرات".

وأكد النمر أن "القهوة المفلترة ليس لها تأثير على الكولسترول الضار/النافع, أمّا المغلية بدون فلتر فتأثيرها في رفع الكلسترول ضعيف جداً(ترفع LDLأقل من 0.4 مليمول/لتر)

‏وعن إمكانية تناول مريض ضغط القهوة أو الشاهي، قال النمر أن مريض الضغط يمكن أن يناولهم بإعتدا، مؤكدا أن الدراسات أوضحت أنه ليس لها تأثير على التحكم بالضغط.

أمراض القلب
الكوليسترول
خالد النمر
الإشراف في تناول القهوة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53384
منذ 57 دقيقة
بالعكس القهوه مخفضه للكلسترول

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أحدث التعليقات

جاسم
هذا غير العماله السائبه في كل مدينه وهجره وقريه وهذا يحصل في كل دول الخليج قاطبه
أبوخالد إبن سمومة
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر
واضح*** وصريح***
والشئ المحزن، هوحينما يكون أصل هذا البريطاني عربي مجنس، إما فلسطيني أو لبناني أو أردني، ويا سارية خبريني..
بلسم الروح
الله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين
بلسم الروح
لاحول ولا قوه إلا بالله

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