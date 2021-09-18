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طبيبة تقتل أطفالها الثلاثة في ظروف غامضة

منذ 11 ساعة
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طبيبة تقتل أطفالها الثلاثة في ظروف غامضة

ويلينغتون (صدى):
أقدمت طبيبة على قتل أطفالها الثلاثة بنيوزيلندا في ظروف غامضة ، ووجهت إلى الأم تهمة قتل بناتها الثلاث الصغيرات بعد العثور عليهن بدون حركة في منزل العائلة.

وأصيب أب بحالة هستيرية عندما عاد إلى منزله ليجد جثث أطفاله الثلاثة الصغار مع اتهام والدتهم بارتكاب جرائم القتل، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

تعود الأحداث عندما انتقلت الأسرة من بريتوريا بجنوب أفريقيا للاستقرار في منزلها الجديد في تيمارو بالجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، وبعد أيام قليلة من انتقال زوجها الطبيب جراهام ديكاسون وعائلته إلى نيوزيلندا لبدء حياة جديدة سمع الجيران نحيبًا مزعجًا لامرأة تبكي في منزلهم.

وعندما عودته إلى المنزل وجد توأمه مايا وكارلا، عامان، والصغير ليان، ستة أعوام ، ميتين، ليبدأ في الصراخ مصدومًا، وبعد حضور رجال الشرطة لمعاينة الجريمة البشعة تم نقل والدة الأطفال إلى المستشفى في حالة مستقرة ووجهت إليها تهمة قتل بناتها الثلاثة.

قتل
جنوب أفريقيا
طبيبة
نيوزيلندا
رجال الشرطة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134452
منذ 42 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله لا يبلانا بمثل ماهم فيه من ضياع ومجون .. الهم آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق المصور .. عز من خالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. هل هم اغبياء ام انجاس ام مهابيل ، يا ترى ......!!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. اتركن القياده للقاده ..
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..

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