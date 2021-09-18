طبيبة تقتل أطفالها الثلاثة في ظروف غامضة

ويلينغتون (صدى):
أقدمت طبيبة على قتل أطفالها الثلاثة بنيوزيلندا في ظروف غامضة ، ووجهت إلى الأم تهمة قتل بناتها الثلاث الصغيرات بعد العثور عليهن بدون حركة في منزل العائلة.
وأصيب أب بحالة هستيرية عندما عاد إلى منزله ليجد جثث أطفاله الثلاثة الصغار مع اتهام والدتهم بارتكاب جرائم القتل، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.
تعود الأحداث عندما انتقلت الأسرة من بريتوريا بجنوب أفريقيا للاستقرار في منزلها الجديد في تيمارو بالجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، وبعد أيام قليلة من انتقال زوجها الطبيب جراهام ديكاسون وعائلته إلى نيوزيلندا لبدء حياة جديدة سمع الجيران نحيبًا مزعجًا لامرأة تبكي في منزلهم.
وعندما عودته إلى المنزل وجد توأمه مايا وكارلا، عامان، والصغير ليان، ستة أعوام ، ميتين، ليبدأ في الصراخ مصدومًا، وبعد حضور رجال الشرطة لمعاينة الجريمة البشعة تم نقل والدة الأطفال إلى المستشفى في حالة مستقرة ووجهت إليها تهمة قتل بناتها الثلاثة.