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بالصور.. لينكولين تزيح الستار عن نسختها الجديدة Navigator

منذ ساعتين
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بالصور.. لينكولين تزيح الستار عن نسختها الجديدة Navigator

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة لينكولين، عن نسختها الجديدة Navigator والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، إلى جانب القدرات الفنية الخاصة بتلك النسخة، وحزمة من اليات التحكم.

وتحصل السيارة لينكولين Navigator، على قوتها من محرك بنزين تيربو، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 446 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 691 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تأتي بنظام مطور وهو القيادة الشبه اليه، حيث يتمكن قائد المركبة من رفع يده عن مقود الحركة لفترات.

وزودت السيارة بمنظومة المكابح المتطورة، و خاصية المحافظة على المسار، و المساعدة على المنعطفات، و مراقلة انتباه السائق، و خاصية التعرف على الاشارات المرورية، إلى جانب تقنية  Stop-and-Go المتطورة، ورادار مستشعرات حركة، و كاميرا خلفية وامامية لسهولة الاصطفاف والتحكم.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الاستخدامات، ولوحة عدادات ديجيتال لمساعدة قائد المركبة على كشف البيانات، و مكييف هواء متعدد المناطق، ومقاعد من الجلد الفاخر، مع تطعيمات داخلية من الخشب وبعض الزخارف واللمسات اللامعة الفضية، والتي تزيد من جمال وفخامة قمرة القيادة.

سيارات
سيارات رياضية
لينكولين
Navigator

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53384
منذ ساعة
طيب كم السعر ؟ ومن هو الوكيل ؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17437
منذ ساعة
السعر فوق ٤٠٠٠٠٠ ريال والوكيل أشهر من نار على علم

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أحدث التعليقات

جاسم
هذا غير العماله السائبه في كل مدينه وهجره وقريه وهذا يحصل في كل دول الخليج قاطبه
أبوخالد إبن سمومة
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر
واضح*** وصريح***
والشئ المحزن، هوحينما يكون أصل هذا البريطاني عربي مجنس، إما فلسطيني أو لبناني أو أردني، ويا سارية خبريني..
بلسم الروح
الله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين
بلسم الروح
لاحول ولا قوه إلا بالله

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