بالصور.. لينكولين تزيح الستار عن نسختها الجديدة Navigator

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة لينكولين، عن نسختها الجديدة Navigator والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، إلى جانب القدرات الفنية الخاصة بتلك النسخة، وحزمة من اليات التحكم.
وتحصل السيارة لينكولين Navigator، على قوتها من محرك بنزين تيربو، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 446 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 691 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تأتي بنظام مطور وهو القيادة الشبه اليه، حيث يتمكن قائد المركبة من رفع يده عن مقود الحركة لفترات.
وزودت السيارة بمنظومة المكابح المتطورة، و خاصية المحافظة على المسار، و المساعدة على المنعطفات، و مراقلة انتباه السائق، و خاصية التعرف على الاشارات المرورية، إلى جانب تقنية Stop-and-Go المتطورة، ورادار مستشعرات حركة، و كاميرا خلفية وامامية لسهولة الاصطفاف والتحكم.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الاستخدامات، ولوحة عدادات ديجيتال لمساعدة قائد المركبة على كشف البيانات، و مكييف هواء متعدد المناطق، ومقاعد من الجلد الفاخر، مع تطعيمات داخلية من الخشب وبعض الزخارف واللمسات اللامعة الفضية، والتي تزيد من جمال وفخامة قمرة القيادة.