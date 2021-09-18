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فاطمة الصفي تثير الجدل حول علاقتها بمحمود نصر (صورة)

منذ ساعة
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فاطمة الصفي تثير الجدل حول علاقتها بمحمود نصر (صورة)

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، الجدل بعد ظهورها مع الممثل السوري محمود نصر؛ حيث انتشرت تساؤلات إن كانت تجمعهما علاقة عاطفية، أم أنهما التقيا في مناسبة ما.

وكشفت فاطمة الصفي، عبر حسابها على إنستغرام، عن صورة لها مع محمود نصر وعلقت عليها: "أعظم نفس هي الابتسامة المسالمة التي ترى العالم مبتسمًا دائمًا"؛ حيث ظهرت فيها وهي تشبك يدها بيد محمود نصر، وكأنهما تجمعهما علاقة حب، حتى أن بعض المتبعين قدموا لهما التهنئة بهذه العلاقة.

وكانت فاطمة الصفي ومحمود نصر، قد اجتمعا من خلال مسلسل "دفعة بيروت" ، ووقعت فاطمة ضمن أحداث العمل في حب محمود والذي كان معروفا عن شخصيته في المسلسل بأنه زير للنساء، بينما اعتقد بعض المتابعين أن هناك مشروعا دراميا جديدا قد يكون وراء لقاء الثنائي.

علاقة عاطفية
فاطمة الصفي
محمود نصر
دفعة بيروت
فن ومشاهير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53372
منذ 14 دقيقة
اوكي ايش المشكله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
خط احمر والا اصفر
ابو عمار
قبله واحده مقابل البنزين مو مشكله لان ضروفها اجبرتها واحتمال بكره تتطور الامور
ابو عمار
لكل اجل كتاب لا يعلمه الا الله سبحانه
ابو عمار
اوكي ايش المشكله
كوكو لولو
عندنا هنا الشركات يدورون عليك الزلة حتى يلهفو راتبك حسبنا الله ونعم الوكيل

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