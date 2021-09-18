فاطمة الصفي تثير الجدل حول علاقتها بمحمود نصر (صورة)

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، الجدل بعد ظهورها مع الممثل السوري محمود نصر؛ حيث انتشرت تساؤلات إن كانت تجمعهما علاقة عاطفية، أم أنهما التقيا في مناسبة ما.
وكشفت فاطمة الصفي، عبر حسابها على إنستغرام، عن صورة لها مع محمود نصر وعلقت عليها: "أعظم نفس هي الابتسامة المسالمة التي ترى العالم مبتسمًا دائمًا"؛ حيث ظهرت فيها وهي تشبك يدها بيد محمود نصر، وكأنهما تجمعهما علاقة حب، حتى أن بعض المتبعين قدموا لهما التهنئة بهذه العلاقة.
وكانت فاطمة الصفي ومحمود نصر، قد اجتمعا من خلال مسلسل "دفعة بيروت" ، ووقعت فاطمة ضمن أحداث العمل في حب محمود والذي كان معروفا عن شخصيته في المسلسل بأنه زير للنساء، بينما اعتقد بعض المتابعين أن هناك مشروعا دراميا جديدا قد يكون وراء لقاء الثنائي.