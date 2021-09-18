فاكهة جديدة تسيطر على مستويات السكر في الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
وجد العلماء فاكهة جديدة يمكن أن تساعد في علاج مرض السكري والوقاية منه؛ حيث أظهرت فاكهة "جاك فروت" نتائج واعدة في السيطرة على مرض السكري النوع الثاني، وفقا لدراسة مشتركة في كلية الطب الحكومية ومعهد Chellaram للسكري.
وأوضح كل من الطبيب غوبال راو، وإيه جي أونيكريشنان، المعدان المشاركان للدراسة، أن النتائج كشفت أن مستويات السكر في الدم لدى المريض الذي تناول تلك الفاكهة انخفضت، إلى جانب انخفاض كبير في مستويات الغلوكوز HbA1c. وأبلغ بعض المرضى أيضا عن فقدان وزن صحي.
وصرح الدكتور راو: "هذه النتائج التي تدعمها الجمعية الأمريكية للسكري (ADA) يمكن أن تكون مهمة في طريقة إدارة مرض السكري، خاصة في بلد مثل الهند حيث تتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات الغذائية".