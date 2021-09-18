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فاكهة جديدة تسيطر على مستويات السكر في الدم

منذ ساعتين
1849
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فاكهة جديدة تسيطر على مستويات السكر في الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
وجد العلماء فاكهة جديدة يمكن أن تساعد في علاج مرض السكري والوقاية منه؛ حيث أظهرت فاكهة "جاك فروت" نتائج واعدة في السيطرة على مرض السكري النوع الثاني، وفقا لدراسة مشتركة في كلية الطب الحكومية ومعهد Chellaram للسكري.

وأوضح كل من الطبيب غوبال راو، وإيه جي أونيكريشنان، المعدان المشاركان للدراسة، أن النتائج كشفت أن مستويات السكر في الدم لدى المريض الذي تناول تلك الفاكهة انخفضت، إلى جانب انخفاض كبير في مستويات الغلوكوز HbA1c. وأبلغ بعض المرضى أيضا عن فقدان وزن صحي.

وصرح الدكتور راو: "هذه النتائج التي تدعمها الجمعية الأمريكية للسكري (ADA) يمكن أن تكون مهمة في طريقة إدارة مرض السكري، خاصة في بلد مثل الهند حيث تتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات الغذائية".

 

 

مرض السكري
فاكهة
دراسة جديدة
جاك فروت

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53372
منذ 28 دقيقة
اوكي ممتاز جدا .. فرصه لتجار الفواكه ذكروني بتجار السنافي ومشتقاته

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أحدث التعليقات

ابو عمار
خط احمر والا اصفر
ابو عمار
قبله واحده مقابل البنزين مو مشكله لان ضروفها اجبرتها واحتمال بكره تتطور الامور
ابو عمار
لكل اجل كتاب لا يعلمه الا الله سبحانه
ابو عمار
اوكي ايش المشكله
كوكو لولو
عندنا هنا الشركات يدورون عليك الزلة حتى يلهفو راتبك حسبنا الله ونعم الوكيل

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