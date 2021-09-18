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بالفيديو.. مختص يوضح سبب موت الأبناء المصابين بأمراض مزمنة قبل آبائهم

منذ ساعتين
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بالفيديو.. مختص يوضح سبب موت الأبناء المصابين بأمراض مزمنة قبل آبائهم

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، الدكتور محمد الأحمدي، أن هناك دراسة علمية كشفت عن سبب موت الأبناء في سن مبكرة قبل آبائهم، بعد إصابتهم بالأمراض المزمنة.

وذكر الدكتور الأحمدي، إن دراسات علمية أكدت ولأول مرة في تاريخ البشرية، إن الأبناء المصابين بأمراض مزمنة في العصر الحاضر يموتون في سن الـ40 و45 عاماً؛ بسبب اتباعهم نمط حياة غير صحي، الأمر الذي يسبب لهم الجلطات وأمراض القلب.

وشدد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، على ضرورة ممارسة النشاط البدني، وتعزيز ثقافة التغذية الصحية في جميع المؤسسات التعليمية والصحية والطبية، بما فيها المدارس والجامعات، وممارسة ركوب الدرجات، وتجنب المواد الغذائية ذات الدهون المهدرجة.

 

جامعة طيبة
أبناء
مختص
موت
دراسات علمية
أمراض مزمنة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53373
منذ 16 دقيقة
لكل اجل كتاب لا يعلمه الا الله سبحانه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
خط احمر والا اصفر
ابو عمار
قبله واحده مقابل البنزين مو مشكله لان ضروفها اجبرتها واحتمال بكره تتطور الامور
ابو عمار
لكل اجل كتاب لا يعلمه الا الله سبحانه
ابو عمار
اوكي ايش المشكله
كوكو لولو
عندنا هنا الشركات يدورون عليك الزلة حتى يلهفو راتبك حسبنا الله ونعم الوكيل

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